Das sind die Westfalenpokal-Teilnehmer 2026/27 - Auslosung am Montag

– Foto: FLVW

Am kommenden Montag (15. Juni) wird der Krombacher Westfalenpokal 2026/27 ausgelost. Wie im vergangenen Jahr werden zunächst vier Lostöpfe nach regionalen Gesichtspunkten gebildet, die dann nach der zweiten Runde aufgelöst werden. Heißt: Im Achtel- und Viertelfinale wird „frei“ gelost. Bis hierhin haben alle klassenniedrigen Vereine Heimrecht. Die Halbfinal-Paarungen werden zu einem späteren Zeitpunkt separat gezogen.

Laut Rahmenterminkalender soll die 1. Runde zwischen dem 30. Juli und dem 2. August ausgetragen werden. Zwischen dem 18. August und dem 10. September ist die 2. Runde geplant. Das Achtelfinale (bis 15. Oktober) und Viertelfinale (bis 19. November) sollen ebenfalls noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Im Fußball-Kreis Dortmund musste ein Los über den zweiten Teilnehmer entscheiden, da sich zahlreiche Mannschaften über die Ligaplatzierung qualifizierten. Westfalenligist BSV Schüren hatte das Glück und darf als Kreispokal-Viertelfinalist teilnehmen.

Im Fußball-Kreis Hochsauerland wurde das Finale abgebrochen. Die Entscheidung am Grünen Tisch steht noch aus. Da der Abbruch vermeintlich auf eine Tätlichkeit eines Spielers des SV Schmallenberg/Frebeburg zurückzuführen ist, ist davon auszugehen, dass Gegner SV Brilon am Westfalenpokal teilnehmen wird.

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga wird der SC Preußen Münster nach zweijähriger Abstinenz wieder am Krombacher Westfalenpokal teilnehmen. Der Drittligist zählt neben Ligakonkurrent und Titelverteidiger SC Verl zu den Top-Favoriten. Der klassentiefste Verein ist in diesem Jahr A-Ligist SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen aus dem FLVW-Kreis Lippstadt, der davon profitierte, dass sich die Kreis-Konkurrenten SV Lippstadt 08 und SuS Bad Westernkotten bereits über die Liga qualifizierten.

FuPa Westfalen zeigt euch nochmal alle möglichen Qualifikationswege auf:







