Das sind die Paarungen der 1. Niederrheinpokal-Runde der Jugend

Am 24. und 25. Januar 2026 sollen die Paarungen der 1. Niederrheinpokal-Runde der Jugend ausgetragen werden. Das sind die Paarungen.
1. Runde
So., 25.01.26 11:00 Uhr SSVg Velbert - TSV Meerbusch
So., 25.01.26 11:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Solingen
So., 25.01.26 11:00 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB Bottrop
So., 25.01.26 11:00 Uhr BV Wevelinghoven - Borussia Mönchengladbach
So., 25.01.26 11:00 Uhr SC Düsseldorf-West - 1. FC Mönchengladbach
So., 25.01.26 11:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Sportfreunde Baumberg
So., 25.01.26 11:00 Uhr JSG Tönisberg/Kempen - SC St. Tönis 1911/20
So., 25.01.26 11:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Speldorf
So., 25.01.26 11:00 Uhr JSG Aldekerk/Nieukerk - VfB Homberg
So., 25.01.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Fortuna Düsseldorf
So., 25.01.26 11:00 Uhr JSG Suderwick/Anholt/Heelden - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 25.01.26 11:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Bocholt
So., 25.01.26 11:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 25.01.26 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen
So., 25.01.26 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SG Unterrath
So., 25.01.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - MSV Duisburg
So., 25.01.26 11:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - 1. FC Kleve
So., 25.01.26 11:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
So., 25.01.26 11:00 Uhr TSV Solingen - SV Straelen
So., 25.01.26 11:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rot-Weiss Essen
So., 25.01.26 11:00 Uhr SC Velbert - DJK Arminia Klosterhardt
So., 25.01.26 11:00 Uhr VfB Speldorf - SSVg Velbert
So., 25.01.26 11:00 Uhr VfB Homberg - MSV Duisburg
So., 25.01.26 11:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 25.01.26 11:00 Uhr JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/ - 1. FC Bocholt
So., 25.01.26 11:00 Uhr SG Unterrath - FSV Duisburg
So., 25.01.26 11:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Wuppertaler SV
So., 25.01.26 11:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 25.01.26 11:00 Uhr SSV Bergisch Born - Fortuna Düsseldorf
So., 25.01.26 11:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 25.01.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
So., 25.01.26 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr SC Germania Reusrath - SSVg Velbert
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr 1. FC Bocholt - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr SC Velbert - Borussia Mönchengladbach
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVg Gustorf/Gindorf
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Ratingen 04/19
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV - Wuppertaler SV
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr SC Krefeld 05 - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Reuschenberg
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr TuS Quettingen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr DSC Preußen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - MSV Duisburg
Sa., 24.01.26 15:00 Uhr GSV Moers - 1. FC Kleve
1. Runde
So., 25.01.26 11:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfR Warbeyen
So., 25.01.26 11:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - TS Duisburg-Rahm 06
So., 25.01.26 11:00 Uhr TSV Union Wuppertal - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 25.01.26 11:00 Uhr FC Olympia Bocholt - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 25.01.26 11:00 Uhr - FV Mönchengladbach 2020
So., 25.01.26 11:00 Uhr SG Dülken - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 25.01.26 11:00 Uhr SSVg Velbert - Sportfreunde Neuwerk
So., 25.01.26 11:00 Uhr BV Gräfrath - SV Budberg
So., 25.01.26 11:00 Uhr Lohausener SV - SGS Essen
So., 25.01.26 11:00 Uhr Rhenania Bottrop - TSV Solingen
So., 25.01.26 11:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf
So., 25.01.26 11:00 Uhr JSG Mussum/Wertherbruch - SV Glehn
So., 25.01.26 11:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - MSV Duisburg
So., 25.01.26 11:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - JSG Grimlinghausen/Norf
So., 25.01.26 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - JSG Walbeck/Auwel-Holt
So., 25.01.26 11:00 Uhr SG Hackenberg - Borussia Mönchengladbach
