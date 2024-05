Das sind die Defizite beim KFC Uerdingen

Herr Günes, es gibt eine schwammige Erklärung des KFC und viele Gerüchte. Stehen Sie zurecht am Pranger?

In diversen Internetforen und Medien wurde dessen Vergangenheit ausgeschlachtet, weil er 2013 wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu dreieinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden war, die er im freien Vollzug verbrachte. Wir sprachen mit Baris Günes, der für die in Düsseldorf ansässige Agentur SG Sportmanagement tätig ist, über seine Rolle, die Gründe des geplatzten Deals, seine Sicht auf den Verein und dessen Führung.

Günes Es sind in den vergangenen Tagen viele Unwahrheiten verbreitet worden.

Günes Richtig ist, dass Ilja Ludenberg auf mich zugekommen ist und mich angesprochen hat. Ich bin oder war aber nie der Kreditgeber, sondern eine Firma, zu der ich den Kontakt hergestellt habe. Und um es direkt klar zu stellen: Ich wollte dem Vorstand beratend zur Seite stehen – und all das unentgeltlich, ohne Provision oder gar Vertrag.

Wer war die Firma? Und warum ist der Deal geplatzt?

Günes Den Namen der Firma nenne ich nicht und auch mein Name sollte außen vor bleiben, weil ich wusste, was im Internet medial abgeht. Doch ist es genau dieser Vertrauensbruch, der zum Scheitern geführt hat. Es war Stillschweigen vereinbart. Und dass der Darlehensgeber jetzt von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht hat, darf niemanden wundern. Es will doch keiner einfach sein Geld verbrennen.

Wer hat denn den Mund nicht gehalten?

Günes Ich sage nur so viel: Marc Schürmann war seriös, professionell und hat sich den Arsch aufgerissen. Aber wenn es nur um Eitelkeiten geht, sich jeder profilieren und mitverdienen will, funktioniert es nicht im Sport. Da muss man erst arbeiten und dann reden. Und jetzt andere an den Pranger zu stellen, das sagt alles.

Sie haben beim Verein einige Tage und Wochen hinter die Kulissen geschaut. Wo sehen Sie die Defizite?

Günes Ich habe sicher nicht alles gesehen, aber die Probleme auf der Geschäftsstelle oder bei der Bewirtung, wo Umsätze nicht transparent sind, sind die kleineren.

Was sind die größeren?

Günes Dass in Uerdingen einer nicht weiß, was der andere macht; dass Einnahmen in Höhe von 40.000 Euro aus dem Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen verschwunden sind und auch Geld vom Spiel gegen den MSV Duisburg fehlt. Jedenfalls wusste bei meiner Nachfrage niemand, wo das Geld ist.

Es gibt Gerüchte, es seien bereits Verträge für die kommende Saison geschlossen, zum Beispiel mit Osman Sahan als Sportdirektor. Stimmt das?

Günes Ja, es ist eine neue sportliche Führung mit Verträgen ausgestattet worden. Und angeblich sollen noch 250.000 Euro von dasbob kommen. So heißt es, aber ob das wirklich stimmt?