 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

...von Mittelrheinliga bis Bezirksliga – Stand vom 29. Mai

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2

Zwei Spieltag sind noch zu absolvieren. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften insgesamt (BZL bis MRL)

🥇 TuS BW Königsdorf (MRL): Fairness-Quote 1,71 (42 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 FV Bad Honnef (LL1): 1,76 (43 / 1 / 0)
🥉 Rasensport Brand (LL2): 1,84 (36 / 1 / 2)
...
105. TFC Köln (BZL1): 5,25 (109 / 6 / 3)
106. RW Ahrem (BZL3): 5,38 (82 / 0 / 4)
107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 5,96 (99 / 4 / 12)

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften je Liga...

... in der Mittelrheinliga:
🥇 TuS BW Königsdorf: Fairness-Quote 1,71 (42 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 Siegburger SV: 1,92 (45 / 3 / 0)
🥉 FC Wegberg-Beeck: 2,25 (57 / 2 / 0)
...
13. FC Hennef: 3,67 (82 / 6 / 1)
14. VfL Vichttal: 3,71 (85 / 3 / 2)
15. SpVg. Porz: 4,28 (72 / 4 / 4)

... in der Landesliga 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,76 (43 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,07 (51 / 0 / 1)
🥉 FV Wiehl: 2,26 (51 / 1 / 1)
...
12. SC Fortuna Bonn: 3,26 (66 / 2 / 3)
13. FV Bonn-Endenich: 3,53 (75 / 4 / 1)
13. GW Brauweiler: 3,53 (67 / 6 / 2)
15. SC Rheinbach: 3,61 (71 / 4 / 3)

... in der Landesliga 2:
🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 1,84 (36 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 SV Eilendorf: 2,11 (44 / 1 / 2)
🥉 FC Hürth: 2,23 (52 / 2 / 0)
...
13. SV Kurdistan Düren: 4,07 (57 / 7 / 5)
14. Eintracht Verlautenheide: 4,38 (61 / 3 / 3)
15. SV Helpenstein: 5,00 (97 / 5 / 4)

... in der Bezirksliga 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,25 (50 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 SV Bergfried Leverkusen: 2,35 (60 / 1 / 1)
🥉 FC Hürth II: 2,82 (68 / 2 / 1)
...
13. CfB Ford Niehl: 4,57 (86 / 7 / 5)
14. TFC Köln: 5,25 (109 / 6 / 3)
14. TV Hoffnungsthal: 5,25 (86 / 10 / 8)
16. Schwarz-Weiß Köln: 5,96 (99 / 4 / 12)

... in der Bezirksliga 2:
🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 2,12 (50 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 TuS Oberpleis: 2,25 (51 / 1 / 0)
🥉 SC Volmershoven-Heidgen: 2,50 (54 / 2 / 0)
...
12. Marokkanischer SV Bonn: 4,66 (58 / 2 / 4)
13. Deutz 05 II: 4,87 (78 / 1 / 3)
14. Rot-Weiß Merl: 4,96 (87 / 4 / 6)

... in der Bezirksliga 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,11 (50 gelbe Karten / 2 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 JSG Erft 01: 2,19 (48 / 3 / 0)
🥉 Kreuzauer SC: 2,23 (55 / 1 / 0)
...
13. Rhenania Bessenich: 3,92 (85 / 1 / 2)
14. Viktoria Birkesdorf: 4,03 (68 / 2 / 7)
15. RW Ahrem: 5,38 (82 / 0 / 4)

... in der Bezirksliga 4:
🥇 Germania Hilfarth: Fairness-Quote 2,50 (60 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)
🥇 Germania Eicherscheid: 2,50 (51 / 3 / 1)
🥉 DJK FV Haaren: 2,70 (55 / 3 / 2)
...
13. Niersquelle Kuckum: 4,07 (70 / 4 / 2)
14. Alemannia Mariadorf: 4,46 (84 / 2 / 6)
15. SG Stolberg: 4,69 (75 / 5 / 4)