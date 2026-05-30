Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein ...von Mittelrheinliga bis Bezirksliga – Stand vom 29. Mai von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Zwei Spieltag sind noch zu absolvieren. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt. Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften insgesamt (BZL bis MRL) 🥇 TuS BW Königsdorf (MRL): Fairness-Quote 1,71 (42 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)

🥈 FV Bad Honnef (LL1): 1,76 (43 / 1 / 0)

🥉 Rasensport Brand (LL2): 1,84 (36 / 1 / 2)

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105. TFC Köln (BZL1): 5,25 (109 / 6 / 3)

106. RW Ahrem (BZL3): 5,38 (82 / 0 / 4)

107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 5,96 (99 / 4 / 12)

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften je Liga... ... in der Mittelrheinliga:

🥇 TuS BW Königsdorf: Fairness-Quote 1,71 (42 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)

🥈 Siegburger SV: 1,92 (45 / 3 / 0)

🥉 FC Wegberg-Beeck: 2,25 (57 / 2 / 0)

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13. FC Hennef: 3,67 (82 / 6 / 1)

14. VfL Vichttal: 3,71 (85 / 3 / 2)

15. SpVg. Porz: 4,28 (72 / 4 / 4) ... in der Landesliga 1:

🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,76 (43 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,07 (51 / 0 / 1)

🥉 FV Wiehl: 2,26 (51 / 1 / 1)

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12. SC Fortuna Bonn: 3,26 (66 / 2 / 3)

13. FV Bonn-Endenich: 3,53 (75 / 4 / 1)

13. GW Brauweiler: 3,53 (67 / 6 / 2)

15. SC Rheinbach: 3,61 (71 / 4 / 3)