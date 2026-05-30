Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Zwei Spieltag sind noch zu absolvieren. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 TuS BW Königsdorf (MRL): Fairness-Quote 1,71 (42 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 FV Bad Honnef (LL1): 1,76 (43 / 1 / 0)
🥉 Rasensport Brand (LL2): 1,84 (36 / 1 / 2)
...
105. TFC Köln (BZL1): 5,25 (109 / 6 / 3)
106. RW Ahrem (BZL3): 5,38 (82 / 0 / 4)
107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 5,96 (99 / 4 / 12)
... in der Mittelrheinliga:
🥇 TuS BW Königsdorf: Fairness-Quote 1,71 (42 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 Siegburger SV: 1,92 (45 / 3 / 0)
🥉 FC Wegberg-Beeck: 2,25 (57 / 2 / 0)
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13. FC Hennef: 3,67 (82 / 6 / 1)
14. VfL Vichttal: 3,71 (85 / 3 / 2)
15. SpVg. Porz: 4,28 (72 / 4 / 4)
... in der Landesliga 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,76 (43 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,07 (51 / 0 / 1)
🥉 FV Wiehl: 2,26 (51 / 1 / 1)
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12. SC Fortuna Bonn: 3,26 (66 / 2 / 3)
13. FV Bonn-Endenich: 3,53 (75 / 4 / 1)
13. GW Brauweiler: 3,53 (67 / 6 / 2)
15. SC Rheinbach: 3,61 (71 / 4 / 3)
... in der Landesliga 2:
🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 1,84 (36 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 SV Eilendorf: 2,11 (44 / 1 / 2)
🥉 FC Hürth: 2,23 (52 / 2 / 0)
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13. SV Kurdistan Düren: 4,07 (57 / 7 / 5)
14. Eintracht Verlautenheide: 4,38 (61 / 3 / 3)
15. SV Helpenstein: 5,00 (97 / 5 / 4)
... in der Bezirksliga 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,25 (50 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 SV Bergfried Leverkusen: 2,35 (60 / 1 / 1)
🥉 FC Hürth II: 2,82 (68 / 2 / 1)
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13. CfB Ford Niehl: 4,57 (86 / 7 / 5)
14. TFC Köln: 5,25 (109 / 6 / 3)
14. TV Hoffnungsthal: 5,25 (86 / 10 / 8)
16. Schwarz-Weiß Köln: 5,96 (99 / 4 / 12)
... in der Bezirksliga 2:
🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 2,12 (50 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 TuS Oberpleis: 2,25 (51 / 1 / 0)
🥉 SC Volmershoven-Heidgen: 2,50 (54 / 2 / 0)
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12. Marokkanischer SV Bonn: 4,66 (58 / 2 / 4)
13. Deutz 05 II: 4,87 (78 / 1 / 3)
14. Rot-Weiß Merl: 4,96 (87 / 4 / 6)
... in der Bezirksliga 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,11 (50 gelbe Karten / 2 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 JSG Erft 01: 2,19 (48 / 3 / 0)
🥉 Kreuzauer SC: 2,23 (55 / 1 / 0)
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13. Rhenania Bessenich: 3,92 (85 / 1 / 2)
14. Viktoria Birkesdorf: 4,03 (68 / 2 / 7)
15. RW Ahrem: 5,38 (82 / 0 / 4)
... in der Bezirksliga 4:
🥇 Germania Hilfarth: Fairness-Quote 2,50 (60 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)
🥇 Germania Eicherscheid: 2,50 (51 / 3 / 1)
🥉 DJK FV Haaren: 2,70 (55 / 3 / 2)
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13. Niersquelle Kuckum: 4,07 (70 / 4 / 2)
14. Alemannia Mariadorf: 4,46 (84 / 2 / 6)
15. SG Stolberg: 4,69 (75 / 5 / 4)