Das sind die besten Angreifer von der Regional- bis zur Bezirksliga Diese Angreifer haben bisher zweistellig getroffen - der große Überblick.

Am Niederrhein ist es ruhiger auf den Fußballplätzen geworden. Außer in der Oberliga ruht der Spielbetrieb und die Kicker sind in der wohlverdienten Winterpause. Zeit, um einen Blick auf die bisherige Saison zu werfen - und da haben einige Angreifer eine echt starke Performance gezeigt. So hat etwas Moritz Paul vom SV Budberg starke 30 Tore erzielt. Er führt damit das Ranking der überregionalen Torjäger an. Nachfolgend gibt es alle Angreifer, die mindestens zehn Tore erzielt haben.