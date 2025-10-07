Das sind die Achtelfinalspiele des Mittelrheinpokals

Vor wenigen Augenblicken wurde die Auslosung der Achtelfinalpartien im Mittelrheinpokal – dem Verbandspokal am Mittelrhein – abgeschlossen. Der Landesligist FV Bonn-Endenich darf sich dabei über das ganz große Los freuen.

Die Ziehung verlief kurz, schmerzlos und ohne Zwischenfälle. Und sie hatte es in sich: Mindestens ein Bezirksligist wird ins Viertelfinale einziehen, denn mit dem SC Elsdorf (Bezirksliga 3) und dem SSV Jan Wellem (Bezirksliga 1) stehen sich zwei unterklassige Teams direkt gegenüber. Auch ein reines Landesliga-Duell wurde gezogen: Borussia Lindenthal-Hohenlind trifft auf den SV Eilendorf.

Das Spiel mit der größten Strahlkraft: FV Bonn-Endenich empfängt den Drittligisten Alemannia Aachen – ein Highlight für den Klub aus dem Bonner Westen. Auch der zweite Drittligist Viktoria Köln wurde ein Außenseiter zugelost: Die Mannschaft von Marian Wilhelm muss beim Bezirksligisten Wahlscheider SV antreten.