Das sind die Achtelfinalspiele des Mittelrheinpokals

Vor wenigen Augenblicken wurde die Auslosung der Achtelfinalpartien im Mittelrheinpokal – dem Verbandspokal am Mittelrhein – abgeschlossen. Der Landesligist FV Bonn-Endenich darf sich dabei über das ganz große Los freuen.
Die Ziehung verlief kurz, schmerzlos und ohne Zwischenfälle. Und sie hatte es in sich: Mindestens ein Bezirksligist wird ins Viertelfinale einziehen, denn mit dem SC Elsdorf (Bezirksliga 3) und dem SSV Jan Wellem (Bezirksliga 1) stehen sich zwei unterklassige Teams direkt gegenüber. Auch ein reines Landesliga-Duell wurde gezogen: Borussia Lindenthal-Hohenlind trifft auf den SV Eilendorf.
Das Spiel mit der größten Strahlkraft: FV Bonn-Endenich empfängt den Drittligisten Alemannia Aachen – ein Highlight für den Klub aus dem Bonner Westen. Auch der zweite Drittligist Viktoria Köln wurde ein Außenseiter zugelost: Die Mannschaft von Marian Wilhelm muss beim Bezirksligisten Wahlscheider SV antreten.
FC Hennef 05 – Bonner SC
DJK Rasensport Aachen-Brand – SC Fortuna Köln
SC Elsdorf – SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach
Siegburger SV – FC Pesch
FV Bonn-Endenich – Alemannia Aachen
Wahlscheider SV – Viktoria Köln
SV Eintracht Hohkeppel – SpVg. Frechen 20
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SV Eilendorf
Vorwärts Spoho Köln – SV Deutz 05
SV Menden – SC Fortuna Köln
Bedburger BV – TuS Jüngersdorf-Stütgerloch
Sieger Pay-Off-Spiel 3 – TuS Homburg-Bröltal
Sieger Pay-Off-Spiel 1 – Viktoria Waldenrath-Straeten
Sieger Pay-Off-Spiel 4 – Sieger Pay-Off-Spiel 2
VfL Kommern – Alemannia Aachen
Viktoria Köln – SV RW Merl
Spiel 1: SC Selfkant – SC Alemannia Straß
Spiel 2: FC Eschweiler – TuS Birk
Spiel 3: ESV Olympia Köln – TV Bonn-Rheindorf
Spiel 4: TuS BW Königsdorf – SV Eintracht Hohkeppel