Das sagt Victoria Clarholz-Teammanager Huchtkemper zum Biniek-Transfer

Am Wochenende hat FuPa Westfalen mit Teammanager Ralf Huchtkemper gesprochen. Dieser sagt zum Transfer: "Wir haben Anfang Dezember davon gehört, dass Damian seinen Vertrag beim SV Lippstadt auflöst. Wir hatten schon im Sommer Interesse, dort aber leider noch das Nachsehen. Natürlich haben wir auch gehört, dass Delbrück ihn zurückhaben möchte. Wir haben Damian aber ganz offen gefragt, ob Delbrück bereits fix sei und falls dies nicht der Fall ist, ob er Interesse hat, nach Clarholz zu wechseln. Damian sagte uns, dass er in Delbrück noch nicht unterschrieben hat und alles noch offen sei. Entsprechende Gerüchte, dass sein Spielerberater den Wechsel eingefädelt hat, kann ich verneinen. Sein Berater hat erst bei Abschluss des Vertrages mitgewirkt. Wir haben uns mit Damian getroffen, haben uns unterhalten, haben ihm die Vorteile der Victoria aufgezeigt und haben auch über seine ja inzwischen bekannten beruflichen Verpflichtungen gesprochen. Dazu muss man sagen, dass der TSV Victoria Clarholz kein "normaler" Oberligist ist. Wir möchten Spielern mit so einer Qualität ermöglichen, in der Oberliga Fußball zu spielen, auch wenn der Beruf zu starken Einschränkungen führt. Perspektivisch muss man dazu sagen, dass wir ihm natürlich versuchen zu helfen, einen Job ohne Schichtdienst zu finden. Letztlich sind wir uns einig geworden und Damian hat Samstag vor Weihnachten bei uns unterschrieben."