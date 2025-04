Das Restprogramm in der Verbandsliga Mitte

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Verbandsliga Mitte spitzt sich spätestens seit dem 4:2-Sieg des FV Biebrich im Topspiel gegen Zeilsheim der Kampf um die Meisterschaft und den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Hessenliga zu. Biebrich ist zwar Erster, hat aber im Vergleich zur Konkurrenz das auf dem Papier wesentlich schwerere Restprogramm. Dazu ist auch der Tabellenkeller noch eng beisammen, die Absteigerzahl variiert je nach Absteigerzahl aus der Hessenliga (Hornau und Steinbach Haiger II dürften runterkommen). Hier seht ihr, welches Team in der Endphase der Saison noch gegen wen ranmuss.