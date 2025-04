Das Restprogramm in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer schafft den direkten Aufstieg? Wer geht in die Relegation? Und wer muss den bitteren Weg in die C-Klasse antreten? In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost liefert sich die SpVgg Essenheim ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SVW Mainz II – derzeit trennen die beiden nur ein Punkt. In Lauerstellung befinden sich zudem der VfB Bodenheim II und der TSV Mainz-Ebersheim II, die bei Ausrutschern der Führenden noch ins Aufstiegsrennen eingreifen könnten.



Am Tabellenende ist der Kampf um den Klassenerhalt voll entbrannt: Der FSV Oppenheim II (25 Punkte) und der FC Lörzweiler (23 Punkte) stehen derzeit noch vor dem potenziell ersten Abstiegsplatz. Dahinter folgen die SpVgg Selzen (22 Punkte), der TSV Uelversheim (20 Punkte) und UDP Mainz (19 Punkte), die sich mitten im Abstiegskampf befinden. Am Tabellenende liegt der SV Klein-Winternheim II (7 Punkte) – der Klassenerhalt ist für sie nur noch theoretisch möglich.