Das Restprogramm in der A-Klasse Mainz-Bingen

Mainz. Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer schafft den Sprung in die Relegation? Wer muss den Gang in die B-Klasse antreten? In der A-Klasse Mainz-Bingen ist der Aufstieg von Barbaros Mainz kaum noch zu verhindern – der Tabellenführer dominiert die Liga. Dahinter tobt ein spannender Kampf um Platz zwei zwischen FC Schwabsburg und dem TV 1817 Mainz. Im Tabellenkeller ist noch alles offen: Zwischen der SG Basara/Moguntia II auf Rang vier und dem Schlusslicht aus Nackenheim liegen nur sechs Punkte – der Abstiegskampf umfasst praktisch die gesamte Liga.