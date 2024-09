Das Pokalabenteuer für die Teams aus Neuss ist vorzeitig beendet

Ansetzung als Nachteil für unterklassige Teams

DJK-Coach Sebastian Michalsky war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den TSV Meerbusch, nicht aber mit der Verlegung der Pokalspiele auf sonntags. „Das wird für die paar Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga zulasten der Amateure geändert mit dem Argument, die Amateure seien flexibler. Meine Jungs müssen aber alle unter der Woche arbeiten“, sagte Michalsky, der nun auch noch den Nachteil hat, dass er mit seiner Truppe in der Liga schon wieder am Dienstag gegen Waldniel ranmuss. Da tut die Gelb-Rote Karte kurz vor Schluss für Vojno Jesic richtig weh. Einen Platzverweis gab es auch beim Spiel der Jüchener gegen die SSVg Velbert, Sebastian Wilms musste vom Platz und wird wohl am Mittwoch gegen Dilkrath und am Wochenende gegen Hilden II (beides Heimspiele) fehlen. „Da wird gesagt, dass der Pokal Priorität gegenüber der Meisterschaft hat, wir haben aber nun den Nachteil, dass uns ein wichtiger Spieler in der Liga fehlt. Das ist nicht in Ordnung“, meinte VfL-Coach Marcel Winkens.