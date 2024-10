Vor der DJK Gnadental liegt ein nicht ganz erwartetes Topspiel. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Das Neusser Lokalduell in der Bezirksliga ist auch ein Spitzenspiel Dass die DJK Gnadental in der Bezirksliga, Gruppe 3 oben mitspielt, ist wenig überraschend, bei Aufsteiger SV Uedesheim sehr wohl. So ist die Lage vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend.

Der zwölfte Spieltag in der Bezirksliga wird am Freitagabend (20 Uhr) bei Flutlicht in Uedesheim eröffnet. Der Aufsteiger empfängt den Neusser Rivalen DJK Gnadental zum Stadtderby. Die beiden Mannschaften stehen aktuell punktgleich auf den Plätzen fünf und vier, die Gnadentaler haben im bisherigen Saisonverlauf jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Unter Trainer Sebastian Michalsky war die DJK immer in der Spitzengruppe der Bezirksliga vertreten, dass der SVÜ als Aufsteiger auch gleich oben mitspielt, ist für ihn keine Überraschung. „Der SV Uedesheim ist taktisch sehr variabel. Das Team ist sehr gut eingestellt, daher wundert es mich überhaupt nicht, dass es oben mitspielen. Wir erwarten einen sehr starken Gegner", erklärt Michalsky. Für die Gnadentaler liefen die vergangenen Wochen durchwachsen. Bei der 0:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Neuwerk war die sonst so torhungrige Offensive laut Michalsky ungefährlich. „Wir haben keine Chancen kreiert, das ist mir mit Gnadental vorher noch nicht passiert", sagt er. Seine Mannschaft erholte sich jedoch schnell von der Enttäuschung und schoss sich gegen die SpVg Odenkirchen beim 7:3-Sieg den Frust von der Seele. Gnadentals Topstürmer Oliver Wargalla ist nach seiner langwierigen Verletzung wieder in Topform, gegen Odenkirchen lieferte dafür einen eindrücklichen Beleg ab, indem er viermal traf. „Wir haben gegen Odenkirchen wieder gezeigt, wozu unsere Offensive in der Lage ist. Die Mannschaft hat gut auf die Niederlage reagiert. Wir wissen aber, dass es gegen Uedesheim wieder sehr schwer sein wird, viele Chancen zu kreieren", sagt Michalsky.

Ehrgeiz besonders groß Als Aufsteiger mischt der SV Uedesheim in der Spitzengruppe mit, für Trainer Oliver Seibert bereits ein großer Erfolg. Das Derby gegen Gnadental bringt neben der Tabellensituation zusätzlich Motivation in die Mannschaft. „Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen, der Ehrgeiz ist besonders stark. Ich freue mich, dass ein Neusser Derby wieder ein Topspiel ist“, meint Seibert. Der Coach sieht die Favoritenrolle beim bezirksligaerfahrenen Gegner, verstecken will er sich mit seiner Mannschaft allerdings nicht. „Ich habe großen Respekt vor Gnadental, wir treffen auf einen sehr starken Gegner, die in der Bezirksliga immer oben mitspielt. Wenn wir uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und auf unsere Stärken setzen, sind wir erfolgreich, deshalb bereiten wir uns genauso vor wie immer“, so Seibert vor dem wichtigen Match am Freitagabend auf der heimischen Anlage.