Florian Kopp, TSV Zorneding – Foto: Stefan Rossmann

„Das Netz ist kaputtgegangen“: Zorneding verliert trotz Freistoß-Doppelpacker Schuster Bezirksliga Oberbayern Ost Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost TSV Ampfing Zorneding

Im Duell mit dem TSV Ampfing hält Standardmeister-Schuster Zorneding lange auf Punktekurs, am Ende unterliegen die Gastgeber dennoch mit 2:3 (2:1).

Fr., 06.09.2024, 19:30 Uhr TSV Zorneding Zorneding TSV Ampfing TSV Ampfing 2 3 Abpfiff Der TSV Zorneding ist am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga an seine Grenzen gestoßen. Der Aufsteiger unterlag dem TSV Ampfing zu Hause mit 2:3 (2:1) Toren. „Es war der beste Gegner, den wir bislang hatten. Ampfing war wacher, giftiger und handlungsschneller als wir. Das muss man anerkennen. Es war eine verdiente Niederlage“, nahm Zornedings Trainer Sascha Bergmann nach dem Schlusspfiff kein Blatt vor den Mund.

Dabei hatte seine Mannschaft auf dem kleineren Zornedinger Nebenplatz unter Flutlicht über 90 Minuten alles in die Waagschale geworfen. Zudem gingen die Hausherren in der ersten Hälfte sogar in Führung. Matthias Schuster (22.) setzte einen Freistoß aus knapp 30 Metern Entfernung direkt in den oberen Torwinkel. Florian Kopp hatte kurz darauf sogar das 2:0 auf dem Fuß, vergab jedoch in aussichtsreicher Position. TSV Zorneding zur Pause in Führung