Das Match zwischen dem SC Bielefeld 04/26 und dem SV Häger endet unentschieden

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: SC Bielefeld 04/26 gegen SV Häger 1:1 (0:1)

Bielefeld. Der SC Bielefeld 04/26 und der SV Häger liefern sich am Sonntag in der Bielefelder Sportanlage Sudbrack ein Remis. Schiedsrichter Volker Reck (Bielefeld) hat gut zu tun. Alles in Allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises kommen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Die Partie kommt nur schwerfällig in Gang. Endlich, nach 35 Minuten erzielt Marcel Kranzioch den ersten Treffer und bringt die Gastgeber ins Schwitzen.

Kaum sind die Spieler wieder auf dem Platz, fällt dann schon das rettende Tor für den SC Bielefeld 04/26: In Minute 53 kickt Volkan Ünal den Ball mit Erfolg hinter die gegnerische Linie und meistert den Ausgleichstreffer für das Bielefelder Team. Die Bielefelder rutschen auf Platz sechs ab.

Tore fallen keine mehr, langweilig ist der Rest des Spiels deswegen nicht. Der SV Häger wird noch zweimal mit Gelb verwarnt und muss in Spielminute 76 einen Spieler vom Platz schicken.

Die Aufstellungen: SC Bielefeld 04/26 - SV Häger

SC Bielefeld 04/26: Volkan Ünal (8), Alkan Görler (18), Nadir Sljivo (17), Andrew Ageyman (29), Arian Keller (1), Sead Aganovic (7), Miles Simeon Ben Ikouni (4), Helpin Ebrahim (6), Christopher Heermann (19), Mert Karakan (14), Kutsal-Recep Bekmezci (11)

SV Häger: Daniel Klassen (19), Dominik Pascal Weisbrich (9), Mert Geceli (5), Thies Lander (24), Philipp Ponnet (12), Henning Lotzmann (18), Johannes Theune (14), Jan Jorge Horstmann (1), Marcel Kranzioch (10), Tom Strauß (20), Dilges Yildiz (17)

Schiedsrichter: Volker Reck (Bielefeld)

Assistent: Chris Heidemann

Assistent: Steffen Krause



Themenseite: Kreisliga A Bielefeld

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.