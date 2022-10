»Das ist unser Anspruch!«: Landsberg startet die Verfolgung 15. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sonntag: Landsberg muss nach Erlbach +++ Garching und Türkspor Augsburg in der Pflicht

Nach vielen Wochen am Platz an der Sonne musste der TSV Landsberg am vergangenen Wochenende aufgrund des 1:1-Unentschiedens gegen den SV Kirchanschöring die Tabellenführung in der Bayernliga Süd abgeben. Beim SV Erlbach will die Truppe um Ex-Profi und Top-Torjäger Sascha Mölders sein Gastspiel wieder siegreich gestalten, um dem SV Schalding-Heining weiter auf den Fersen zu bleiben. Ebenfalls am Sonntag im Einsatz sind der FC Deisenhofen (empfängt Türkspor Augsburg) und der VfR Garching (empfängt den TSV Nördlingen). Los geht's um 14 Uhr.