Das ist die Pokal-Hitliste von Kleves Coach Umut Akpinar

Er ist von Beginn an für den 1. FC Kleve aktiv. Umut Akpinar war von 2000 bis 2015 zunächst Spieler beim Fusionsklub, nachdem der Emmericher zuvor vier Jahre das Trikot des VfB Kleve getragen hatte. In Hunderten von Partien hat er seitdem auf oder neben dem Platz Verantwortung für den Verein übernommen – darunter waren auch viele Begegnungen im Niederrheinpokal. Am Sonntag, 15 Uhr, steht am Bresserberg die nächste Begegnung des Wettbewerbs an, wenn der 1. FC Kleve in der zweiten Runde den Ligarivalen ETB SW Essen erwartet. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, sagt Akpinar, der hofft, dass sein Team im Wettbewerb für das nächste Highlight sorgen kann. Davon gab es für den Klub im Niederrheinpokal schon einige. Das ist die Pokal-Hitliste von Umut Akpinar, dem Mister 1. FC Kleve.