Das ist der Spielplan der Westfalenliga Staffel 1 2024/25

Der komplette Spielplan zum Nachlesen:

1. Spieltag

So., 11.08.24 15:00 Uhr FSC Rheda - Delbrücker SC

So., 11.08.24 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 11.08.24 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Borussia Emsdetten

So., 11.08.24 15:00 Uhr RW Maaslingen - SV Rödinghausen II

So., 11.08.24 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC Nieheim

So., 11.08.24 15:00 Uhr SC Peckeloh - TuS Hiltrup

So., 11.08.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - SV Mesum

So., 11.08.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Westfalia Soest



2. Spieltag

So., 18.08.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen

So., 18.08.24 15:00 Uhr FC Nieheim - RW Maaslingen

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SF Ostinghausen

So., 18.08.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SG Bockum-Hövel

So., 18.08.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - Preußen Espelkamp

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Mesum - FSC Rheda

So., 18.08.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - Westfalia Kinderhaus

So., 18.08.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - SC Peckeloh



3. Spieltag

So., 25.08.24 15:00 Uhr FSC Rheda - SC Peckeloh

So., 25.08.24 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - Borussia Emsdetten

So., 25.08.24 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC Nieheim

So., 25.08.24 15:00 Uhr RW Maaslingen - TuS Hiltrup

So., 25.08.24 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Delbrücker SC

So., 25.08.24 15:00 Uhr SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 25.08.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - Westfalia Soest

So., 25.08.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SV Rödinghausen II



4. Spieltag

So., 01.09.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SF Ostinghausen

So., 01.09.24 15:00 Uhr FC Nieheim - SG Bockum-Hövel

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Westfalia Kinderhaus

So., 01.09.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Preußen Espelkamp

So., 01.09.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda

So., 01.09.24 15:00 Uhr SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen

So., 01.09.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - SV Mesum

So., 01.09.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - RW Maaslingen



5. Spieltag

So., 08.09.24 15:00 Uhr FSC Rheda - SuS Neuenkirchen

So., 08.09.24 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - FC Nieheim

So., 08.09.24 15:00 Uhr RW Maaslingen - SC Peckeloh

So., 08.09.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - Westfalia Soest

So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Mesum - Borussia Emsdetten

So., 08.09.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - SV Rödinghausen II

So., 08.09.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup

So., 08.09.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - SF Ostinghausen



6. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Westfalia Kinderhaus

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Nieheim - Preußen Espelkamp

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SV Mesum

So., 15.09.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 15.09.24 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - RW Maaslingen

So., 15.09.24 15:00 Uhr SC Peckeloh - SF Ostinghausen

So., 15.09.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - FSC Rheda

So., 15.09.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - SG Bockum-Hövel



7. Spieltag

So., 22.09.24 15:00 Uhr FSC Rheda - RW Maaslingen

So., 22.09.24 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC

So., 22.09.24 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen

So., 22.09.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Rödinghausen II

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Mesum - FC Nieheim

So., 22.09.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup

So., 22.09.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh

So., 22.09.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - Borussia Emsdetten



8. Spieltag

So., 29.09.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SV Mesum

So., 29.09.24 15:00 Uhr FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Westfalia Soest

So., 29.09.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - FSC Rheda

So., 29.09.24 15:00 Uhr RW Maaslingen - SF Ostinghausen

So., 29.09.24 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SG Bockum-Hövel

So., 29.09.24 15:00 Uhr SC Peckeloh - Westfalia Kinderhaus

So., 29.09.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - Preußen Espelkamp



9. Spieltag

So., 06.10.24 15:00 Uhr FSC Rheda - SF Ostinghausen

So., 06.10.24 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen

So., 06.10.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II

So., 06.10.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Mesum - Delbrücker SC

So., 06.10.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - SC Peckeloh

So., 06.10.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - RW Maaslingen

So., 06.10.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - FC Nieheim



10. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Westfalia Soest

So., 13.10.24 15:00 Uhr FC Nieheim - Borussia Emsdetten

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FSC Rheda

So., 13.10.24 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SG Bockum-Hövel

So., 13.10.24 15:00 Uhr RW Maaslingen - Westfalia Kinderhaus

So., 13.10.24 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Preußen Espelkamp

So., 13.10.24 15:00 Uhr SC Peckeloh - SV Mesum

So., 13.10.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln



11. Spieltag

So., 20.10.24 15:00 Uhr FSC Rheda - SG Bockum-Hövel

So., 20.10.24 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC Nieheim

So., 20.10.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup

So., 20.10.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Peckeloh

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Mesum - SuS Neuenkirchen

So., 20.10.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - RW Maaslingen

So., 20.10.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - Delbrücker SC



12. Spieltag

So., 27.10.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II

So., 27.10.24 15:00 Uhr FC Nieheim - FSC Rheda

So., 27.10.24 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Preußen Espelkamp

So., 27.10.24 15:00 Uhr RW Maaslingen - SV Mesum

So., 27.10.24 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 27.10.24 15:00 Uhr SC Peckeloh - Westfalia Soest

So., 27.10.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Westfalia Kinderhaus

So., 27.10.24 15:30 Uhr Delbrücker SC - Borussia Emsdetten



13. Spieltag

So., 03.11.24 14:30 Uhr FSC Rheda - Westfalia Kinderhaus

So., 03.11.24 14:30 Uhr FC Nieheim - TuS Hiltrup

So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Rödinghausen II - Delbrücker SC

So., 03.11.24 14:30 Uhr Borussia Emsdetten - SC Peckeloh

So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Mesum - SF Ostinghausen

So., 03.11.24 14:30 Uhr Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel

So., 03.11.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - RW Maaslingen

So., 03.11.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - SuS Neuenkirchen



14. Spieltag

So., 10.11.24 14:30 Uhr FSC Rheda - TuS Hiltrup

So., 10.11.24 14:30 Uhr Westfalia Kinderhaus - Preußen Espelkamp

So., 10.11.24 14:30 Uhr SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 10.11.24 14:30 Uhr RW Maaslingen - Westfalia Soest

So., 10.11.24 14:30 Uhr SuS Neuenkirchen - Borussia Emsdetten

So., 10.11.24 14:30 Uhr SC Peckeloh - SV Rödinghausen II

So., 10.11.24 15:00 Uhr Delbrücker SC - FC Nieheim

So., 10.11.24 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SV Mesum



15. Spieltag

So., 17.11.24 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Delbrücker SC

So., 17.11.24 15:00 Uhr FC Nieheim - SC Peckeloh

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen

So., 17.11.24 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - RW Maaslingen

So., 17.11.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - SG Bockum-Hövel

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Mesum - Westfalia Kinderhaus

So., 17.11.24 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - FSC Rheda

So., 17.11.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - SF Ostinghausen



16. Spieltag

So., 01.12.24 14:30 Uhr Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen

So., 01.12.24 14:30 Uhr SV Rödinghausen II - RW Maaslingen

So., 01.12.24 14:30 Uhr FC Nieheim - SuS Neuenkirchen

So., 01.12.24 14:30 Uhr TuS Hiltrup - SC Peckeloh

So., 01.12.24 14:30 Uhr SV Mesum - Preußen Espelkamp

So., 01.12.24 15:00 Uhr Delbrücker SC - FSC Rheda

So., 01.12.24 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - Westfalia Kinderhaus

So., 01.12.24 15:30 Uhr Westfalia Soest - SG Bockum-Hövel



17. Spieltag

So., 16.02.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - TuS Hiltrup

So., 16.02.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - FC Nieheim

So., 16.02.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II

So., 16.02.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - Westfalia Soest

So., 16.02.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 16.02.25 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Mesum

So., 16.02.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - Delbrücker SC

So., 16.02.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Borussia Emsdetten



18. Spieltag

So., 23.02.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - FSC Rheda

So., 23.02.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Westfalia Kinderhaus

So., 23.02.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Nieheim - SF Ostinghausen

So., 23.02.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - RW Maaslingen

So., 23.02.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Mesum

So., 23.02.25 15:30 Uhr Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen

So., 23.02.25 15:30 Uhr Westfalia Soest - Preußen Espelkamp



19. Spieltag

So., 09.03.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - TuS Hiltrup

So., 09.03.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SV Rödinghausen II

So., 09.03.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - Borussia Emsdetten

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Mesum - Westfalia Soest

So., 09.03.25 15:00 Uhr FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 09.03.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SC Peckeloh

So., 09.03.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - Delbrücker SC

So., 09.03.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - FC Nieheim



20. Spieltag

So., 16.03.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FSC Rheda

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Nieheim - Westfalia Kinderhaus

So., 16.03.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SG Bockum-Hövel

So., 16.03.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Delbrücker SC

So., 16.03.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - RW Maaslingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SV Mesum

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Preußen Espelkamp

So., 16.03.25 15:30 Uhr Westfalia Soest - DJK Grün-Weiß Nottuln



21. Spieltag

So., 23.03.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup

So., 23.03.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - FC Nieheim

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Mesum - SV Rödinghausen II

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - Borussia Emsdetten

So., 23.03.25 15:00 Uhr FSC Rheda - Westfalia Soest

So., 23.03.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - SuS Neuenkirchen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SC Peckeloh

So., 23.03.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC



22. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - FSC Rheda

So., 30.03.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - SG Bockum-Hövel

So., 30.03.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen

So., 30.03.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Westfalia Soest

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Nieheim - SV Mesum

So., 30.03.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Preußen Espelkamp

So., 30.03.25 15:30 Uhr Delbrücker SC - Westfalia Kinderhaus



23. Spieltag

So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Mesum - TuS Hiltrup

So., 06.04.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Nieheim

So., 06.04.25 15:00 Uhr FSC Rheda - Borussia Emsdetten

So., 06.04.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - RW Maaslingen

So., 06.04.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh

So., 06.04.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - Delbrücker SC

So., 06.04.25 15:30 Uhr Westfalia Soest - SV Rödinghausen II

So., 06.04.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen



24. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FSC Rheda

So., 13.04.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Westfalia Kinderhaus

So., 13.04.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - SG Bockum-Hövel

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Borussia Emsdetten

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Nieheim - Westfalia Soest

So., 13.04.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 13.04.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - Preußen Espelkamp

So., 13.04.25 15:30 Uhr Delbrücker SC - SV Mesum



25. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - FC Nieheim

So., 27.04.25 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Rödinghausen II

So., 27.04.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - RW Maaslingen

So., 27.04.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - SuS Neuenkirchen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Mesum - SC Peckeloh

So., 27.04.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC

So., 27.04.25 15:30 Uhr Westfalia Soest - TuS Hiltrup

So., 27.04.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SF Ostinghausen



26. Spieltag

So., 04.05.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Westfalia Kinderhaus

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Nieheim - SV Rödinghausen II

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Borussia Emsdetten

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 04.05.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SV Mesum

So., 04.05.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - Preußen Espelkamp

So., 04.05.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - FSC Rheda

So., 04.05.25 15:30 Uhr Delbrücker SC - Westfalia Soest



27. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - TuS Hiltrup

So., 11.05.25 15:00 Uhr FSC Rheda - FC Nieheim

So., 11.05.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel

So., 11.05.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - SF Ostinghausen

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Mesum - RW Maaslingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - SuS Neuenkirchen

So., 11.05.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Delbrücker SC

So., 11.05.25 15:30 Uhr Westfalia Soest - SC Peckeloh



28. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - FSC Rheda

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - FC Nieheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - Borussia Emsdetten

So., 18.05.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Westfalia Soest

So., 18.05.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 18.05.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SV Mesum

So., 18.05.25 15:30 Uhr Delbrücker SC - SV Rödinghausen II

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Preußen Espelkamp



29. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr TuS Hiltrup - FSC Rheda

So., 25.05.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - Westfalia Kinderhaus

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Mesum - SG Bockum-Hövel

So., 25.05.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SC Peckeloh

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Nieheim - Delbrücker SC

So., 25.05.25 15:30 Uhr Westfalia Soest - RW Maaslingen



30. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr Delbrücker SC - TuS Hiltrup

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC Nieheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II

So., 01.06.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - Borussia Emsdetten

So., 01.06.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Westfalia Soest

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Bockum-Hövel - DJK Grün-Weiß Nottuln

So., 01.06.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SV Mesum

So., 01.06.25 15:00 Uhr FSC Rheda - Preußen Espelkamp