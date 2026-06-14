Das ist der Sommer-Fahrplan von Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf steigt am 27. Juni in die Sommer-Vorbereitung ein. – Foto: Marcel Eichholz

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga gilt es bei Fortuna Düsseldorf nun, den Blick wieder nach vorn zu richten. Auch wenn viele Planungen am letzten Spieltag gehörig über den Haufen geworfen wurden, ist es den Verantwortlichen in kurzer Zeit gelungen, erste Transfers zu verkünden und auch der Vorbereitungsplan steht in weiten Teilen. Zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz zusammen kommen die Spieler und das Trainerteam am Samstag, den 27. Juni. Was außerdem geplant ist.

Ziemlich genau sechs Wochen nimmt sich die Fortuna Zeit, die Grundlagen für die anstehende Spielzeit in der 3. Liga zu legen. Auch wenn der Kader noch lange nicht vollständig ist und noch viele Personalentscheidungen ausstehen, gilt es dennoch ein Gerüst für die Vorbereitung zu konstruieren. Das ist der Fortuna gelungen. Zum Trainingsauftakt trifft sich die Mannschaft am Samstag, den 27. Juni, um 11. Uhr. Es folgen drei Testspiele in der Region. Den Auftakt macht die Partie bei Oberligist 1. FC Monheim am Freitag, 3. Juli, um 19 Uhr. Ebenfalls auswärts gefordert sind die Düsseldorfer am darauffolgenden Mittwoch beim SC St. Tönis. Anstoß auf der Jahn-Sportanlage ist um 19.30 Uhr. Mit dem Lokalduell beim VfL Benrath geht es einen Tag später weiter (19 Uhr).

Vom 11. bis 20. Juli verabschiedet sich das Team ins Trainingslager nach Bad Leonfelden in Österreich. Dort soll ebenfalls getestet werden. Während ein Gegner noch nicht feststeht, ist die Begegnung gegen den Linzer ASK bereits festgezurrt. Am Samstag, den 18. Juli, treffen die beiden Mannschaften um 15.30 Uhr aufeinander. Nach der Rückkehr in die Landeshauptstadt wird auf heimischer Anlage weiter an der Kondition gefeilt und mit dem Ball gearbeitet. Zwei weitere Testspiele sollen vor dem Ligastart am Wochenende vom 7. bis 9. August noch folgen, hier gibt es aber weder einen genauen Termin noch einen Opponent.