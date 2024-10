Das internationale Tausend-Seelen-Dorf zu Gast

In Cham gab es am Mittwoch einen 2:0-Sieg für Brühl. Das war gegen die «Betonmischer» nicht wirklich erwartet worden. – Foto: SC Brühl

Am Samstag kommt Bavois ins PGS. Es ist das zweitletzte Heimspiel für Brühl vor der Winterpause, und dies nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage.

Zwar ist die Ausgangslage gut für Brühl vor dem Heimspiel gegen den FC Bavois. Viermal in Folge gingen die Kronen nun nicht mehr als Verlierer vom Platz, nachdem es vorher eine Weile lang geharzt hatte. Zuletzt gab es am Mittwoch – englische Woche – sogar einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SC Cham, also ausgerechnet gegen die Betonmischer aus dem Kanton Zug, die bis dahin am wenigsten Tore erhalten hatten – und übrigens auch danach.