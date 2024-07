Das haben die Moerser Oberligisten zu erwarten

Die Spieltermine für die Saison in der Oberliga Niederrhein stehen fest. Der SV Sonsbeck startet bei einem Regionalliga-Absteiger. Der VfB Homberg tritt beim Vize-Meister an.

Der Spielplan für die neue Saison in der Fußball-Oberliga steht fest. Am vergangenen Mittwoch hat der Fußball-Verband Niederrhein alle Spieltermine veröffentlicht. Somit wissen nun auch der SV Sonsbeck und der VfB Homberg wann sie auf welche Gegner treffen. Soviel sei schon verraten: Beide Teams haben ein schweres Auftaktprogramm.

Offiziell beginnt die Oberliga-Spielzeit am Freitag, 16. August, mit dem Duell zwischen dem SC Union Nettetal und dem TSV Meerbusch. Der SV Sonsbeck steigt am Sonntag, 18. August, mit einem Heimspiel in die neue Saison ein. Das Team von Trainer Heinrich Losing empfängt um 15 Uhr die SSVg Velbert und hat damit direkt zum Start einen schweren Gegner. Denn in der vergangenen Saison kickten die Velberter noch in der Regionalliga.

Der VfB Homberg beginnt die neue Saison ebenfalls auswärts. Die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen ist am Samstag, 18. August, um 15 Uhr bei der SpVg Schonnebeck zu Gast und damit beim Vizemeister der vergangenen Oberliga-Spielzeit. Am zweiten Spieltag geht es für die Homberger am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TVD Velbert weiter, der den Klassenerhalt nur knapp geschafft hat und Viertletzter in der vergangenen Saison wurde.

Der SV Sonsbeck trifft am sechsten Spieltag (22. September) auf den 1. FC Kleve, der Gastgeber sein wird. Der SVS und der VfB Homberg duellieren sich erst am zehnten Spieltag. Am 13. Oktober wird das Kreis-Derby in Sonsbeck ausgetragen. Das Rückspiel erfolgt am 6. April 2025. Der letzte Spieltag der Oberliga-Saison 2024/25 steigt am 1. Juni 2025.

Das sind die ersten beiden Spieltage in der Oberliga:

1. Spieltag: Freitag, 16. August (20 Uhr): SC Union Nettetal - TSV Meerbusch; Samstag, 17. August (16 Uhr): Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden; Sonntag, 18. August (15 Uhr): SpVg Schonnebeck 1910 - VfB Homberg, SF Niederwenigern - Ratingen 04/19, TVD Velbert - ETB SW Essen, SV Sonsbeck - SSVg Velbert; (15.15 Uhr): SV Biemenhorst - 1. FC Monheim; (15.30 Uhr): FC Büderich - SC St. Tönis, Mülheimer FC 97 - 1. FC Kleve.

2. Spieltag: Freitag, 23. August (19.30 Uhr): Ratingen 04/19 - SC Union Nettetal, SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck; Sonntag, 25. August (15 Uhr): ETB SW Essen - SV Biemenhorst, 1. FC Monheim - Mülheimer FC 97, 1. FC Kleve - FC Büderich, TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg, VfB Homberg - TVD Velbert; (15.30 Uhr): SC St. Tönis - SF Niederwenigern, VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck.