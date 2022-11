Thorben Stadler (m.) und der FCM sind heiß auf sechs Punkte zum Jahresendspurt. – Foto: Foto Pfeifer

Das Feuer brennt noch Verbandsliga +++ Mühlhausen denkt noch nicht an die Winterpause +++ Am Samstag in Bruchsal gefordert

In den zwei übrigen Partien des Jahres will der 1.FC Mühlhausen unbedingt weiter fleißig punkten, um seine überzeugende Vorrunde zu krönen. "Was wir in Liga und Pokal geleistet haben, ist sehr beeindruckend", sagt Christian Thome. Der FCM-Trainer ist sehr zufrieden mit seinen Schützlingen, die nach wie vor mit großem Engagement bei der Sache sind. Er führt weiter aus: "Die Jungs wollen, in jedem Training ist unheimlich viel Zug drin."

Form und Stimmung passen also und dementsprechend zuversichtlich fahren die Mühlhausener am Samstag zum 1.FC Bruchsal (Anpfiff, 14 Uhr). "Das wird sicher eine enge Kiste, die Bruchsaler haben gerade mit Malsam und Redekop zwei sehr gefährliche Spieler in ihren Reihen", so Thome, der weiß, „dass wir unsere Topleistung bringen müssen, um etwas mitnehmen zu können.“