Das Ende der Özbay-Ära in Frechen

Özbay wird seinen Vertrag nach neun Jahren in Frechen nicht mehr verlängern – Foto: Nick Förster

Am letzten Spieltag der Mittelrheinliga empfängt die SpVg Frechen 20 den bereits abgestiegenen FC Teutonia Weiden. Während die Gastgeber ihre Saison mit der 50-Punkte-Marke krönen wollen, strebt Teutonia Weiden einen würdevollen Gang in die Landesliga an. Im Fokus des Spiels steht aber der Abschied von Frechen-Cheftrainer Okan Özbay.

Angesichts der zahlreichen personellen Probleme während der gesamten Rückrunde wäre das Erreichen von 50 Punkten ein beachtlicher Erfolg für die Zwanziger. Das Hinspiel entschied Frechen bereits deutlich mit 4:0 für sich.

Mit 47 Punkten belegen die Zwanziger aktuell Rang sieben. Sogar Platz sechs ist noch möglich, doch zunächst gilt der volle Fokus dem Heimspiel gegen Weiden.

Trainer Okan Özbay möchte die Saison deshalb mit einem positiven Ergebnis abschließen und lenkt seinen Fokus auf das sportliche: „Generell haben wir vor, die 50-Punkte-Marke zu erreichen und unsere Konstanz über die letzten fünf Jahre auch damit zu bestätigen.“

Gerade die Umstände der vergangenen Monate machen ihn stolz: „Vor allem die Rückrunde unter den Umständen so abzuschließen, das wäre überragend.“

Emotionaler Heimabschied für Özbay

Für den Frechener Coach wird die Partie neben dem Sportlichen aber zusätzlich auch zu einem besonderen Moment. Nach insgesamt neun Jahren als Athletiktrainer, U23-Trainer, Co-Trainer und Cheftrainer der ersten Mannschaft endet seine Zeit an der Seitenlinie.

Entsprechend blickt Okan Özbay mit gemischten Gefühlen auf sein letztes Heimspiel: „Für mich ist es außerdem das letzte Heimspiel als Cheftrainer von Frechen 20. Ich werde die 90 Minuten wahrscheinlich wieder im Tunnel sein, wie üblich. Aber davor und danach versuche ich das Spiel nochmal zu genießen. Ich freue mich auf alle Gesichter, die hoffentlich den Weg in den Kurt-Bornhof-Sportpark finden werden.“

Seit der Saison 2021/22 war er Cheftrainer der ersten Mannschaft bei den Zwanzigern. In den fünf Saisons gab es zum Schluss immer einen einstelligen Tabellenplatz. Drei mal war es sogar Rang vier. Somit hat Özbay also auch einen erheblichen Anteil daran, dass Frechen 20 mittlerweile ein etabliertes Team in der höchsten Spielklasse des Fußball-Verbandes Mittelrhein ist.

Weiden möchte sich würdig verabschieden

Beim FC Teutonia Weiden steht der Abstieg bereits seit Wochen fest. Nach der deutlichen 0:10-Niederlage gegen den SSV Merten wollen sich die Gäste zum Saisonabschluss jedoch noch einmal von einer besseren Seite präsentieren.

Trainer Giuseppe Avellino nimmt seine Mannschaft in die Pflicht: „Wir erwarten eine positive Reaktion der Mannschaft.“ Vor allem der Auftritt gegen Merten habe ihn enttäuscht: „Die Mannschaft hat sich von der ersten bis zur letzten Minute kampflos ergeben.“

Nun soll zum Abschluss noch einmal alles investiert werden: „Das wichtigste ist gegen Frechen, dass wir einfach nochmal alles an Einsatz und Bereitschaft in den letzten 90 Minuten Mittlerheinliga auf dem Platz lassen, um am Ende die Bühne Mittelrheinliga sportlich und fair zu verlassen.“