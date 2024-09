Lagerlechfelds Ralf Pawollek (am Ball) auf dem Weg zum 3:1. – Foto: Elmar Knöchel

Das Bollwerk Lagerlechfeld hält stand Die SpVgg holt gegen den FC Oberstdorf den nächsten Heimsieg +++ Bobingen bleibt weiter ungeschlagen +++ Türkgücü Königsbrunn erlebt den nächsten Tiefschlag +++ Kammlach sorgt beim 3:1-Sieg in Egg für ein Ausrufezeichen +++ Bad Wörishofen trauert beim 1:1 den vergebenen Möglichkeiten nach Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd TSV Bobingen SV Mering SV Egg/Günz Kaufbeuren + 12 weitere

Die SpVgg Lagerlechfeld ist das Überraschungsteam der Bezirksliga Süd. Mit ihrer Heimstärke belegen die Lechfeldhasen nach dem achten Spieltag einen hervorragenden fünften Tabellenplatz. Der zweite Aufsteiger, der FC Königsbrunn, konnte an diesem Wochenende wieder einen Punkt auf fremdem Platz holen. Seiner Favoritenrolle gerecht wird dagegen der TSV Bobingen. Auch im achten Spiel bleibt das Team von Dmitrij Peil ungeschlagen.

Die Heimstärke der Lechfeldhasen hält weiterhin an. In einem guten Heimspiel konnte das Raffler-Team gegen das Schlusslicht der Liga gewinnen. Dabei präsentierte sich der Kreisliga-Aufsteiger überraschend abgeklärt. „Wir hatten das Spiel gut im Griff“, sagte Spielertrainer Daniel Raffler. Die 2:0-Führung durch Yannic Tauscher kurz vor der Pause sei durchaus verdient gewesen. „Allerdings ist mir der Torjubel im Halse stecken geblieben, als die Oberstdorfer im Gegenzug den Anschlusstreffer erzielten“, so Raffler. Die Oberallgäuer um ihren neuen Trainer Nicolas Reggel nahmen sich in der zweiten Hälfte einiges vor, ein guter Konter der Lagerlechfelder führte jedoch zum entscheidenden 3:1 durch Ivan Mamusa (60.). In der Schlussphase kamen die Hausherren sogar noch zu zwei weiteren Pfostentreffern und Simon Wilde betätigte sich im gegnerischen Sechzehner als Akrobat. Sein Fallrückzieher verunglückte aber leider. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Thomas Müller (13.), 2:0 Yannic Tauscher (44.), 2:1 Jonas Schefter (45.), 3:1 Ivan Mamusa (60.)

Im Heimspiel gab es für den TSV Babenhausen gegen den Tabellenführer SG Niedersonthofen/Martinszell nichts zu holen. Bereits nach zwölf Minuten gerieten die Gastgeber durch den Treffer von Manuel Bayrhof in Rückstand. Maximilian Gebhart erhöhte nur wenige Minuten später für den Primus auf 2:0. (25.) Kurz nach der Halbzeit baute erneut Gebhart die Führung für die Gäste weiter aus. (48.) Christian Kreuzer sorgte schließlich mit seinem Treffer für den 4:0-Endstand (60.). In der 81. Minute sah zudem der Babenhauser Verteidiger Daniel Silva nach einer Notbremse noch die Rote Karte. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Alexander Bienert (Fischach) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Manuel Bayrhof (12.), 0:2 Maximilian Gebhart (25.), 0:3 Maximilian Gebhart (48.), 0:4 Christian Kreuzer (60.)

Rot: Daniel Silva Gonzalez (81./TSV Babenhausen)

„Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich guten Fußball gespielt. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, sagte Bobingens Trainer Dmitrij Peil. Seine Mannschaft hätte mit rund 70 % Ballbesitz das Spiel dominiert. Dabei habe das Team den Ball gut zirkulieren lassen. Was gefehlt hätte, seien die Tore. Geändert hat sich die Situation als Leon Göttinger in der 77. Spielminute die Gelb-Rote Karte sah. Zu diesem Zeitpunkt führte der TSV durch einen Treffer von Paul Simler bereits mit 1:0. Wobei die Bobinger eine Überzahlsituation wegen einer Zeitstrafe für Kaufbeuren zuvor nicht nutzen konnten. Die restlichen 25 Minuten in Unterzahl konnte die Mannschaft dank einer guten Defensiv-Leistung unbeschadet überstehen. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tor: 0:1 Paul Simler (62.)

Gelb-Rot: Leon Göttinger (77./TSV Bobingen)

Gelb-Rot: Ardi Rramanaj (94./SpVgg Kaufbeuren)

Unmittelbar nach dem Anspiel lag der Ball bereits zum ersten Mal im Gehäuse des SV Egg. Kammlachs Jonas Funk zeichnete, nach einem einfachen Ballverlust, mit seinem Schuss aus dreißig Metern Entfernung zum 0:1 (2.) verantwortlich. Ein weiterer Ball war auch der Ausgangspunkt zum 0:2. Den Freistoß von der Mittellinie beförderte Eggs Clemens Beißer über seinen Torhüter hinweg ins eigene Gehäuse (10.). Sehenswert war immerhin der 1:2 Anschluss von Torsten Schuhwerk. Er traf mit seinem Freistoß aus der Distanz in den oberen Winkel des Gästetores (26.). Zwei weitere Möglichkeiten zum Ausgleich ließen die Hausherren ungenutzt und bekamen prompt Anschauungsunterricht. Tobias Diepolder konnte noch vor der Halbzeitpause für den 1:3 Endstand sorgen (39.). Zehn Minuten nach dem Wechsel hatte Kammlach noch eine weitere nennenswerte Torraumszene, der Abschluss von Tobias Diepolder konnte von einem SVE-Abwehrspieler im letzten Moment noch abgewehrt werden (56.). Kurze Zeit später eine ähnliche Szene auf der anderen Seite. Hier wurde ein Schuss von Torsten Schuhwerk auf der Torlinie geklärt (62.). Am Ende blieb es beim, aus Sicht des SV Egg, enttäuschenden 1:3. (jürs) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Felix Hoffmann (Kirchdorf) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Jonas Funk (2.), 0:2 Clemens Beißer (10. Eigentor), 1:2 Torsten Schuhwerk (26.), 1:3 Tobias Diepolder (39.)

Bereits in der ersten Minute brachte Marvin Wahler die Gäste in Führung, nachdem er eine präzise Flanke von Robin Volland verwertete. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Dennis Beutel auf 2:0, erneut assistiert von Volland, der die Abwehr mit einem cleveren Pass aushebelte. In der 76. Minute musste Matthias Zoll vom FC Wiggensbach für zehn Minuten vom Platz. In der Schlussphase traf Wahler erneut in der 87. Minute, diesmal nach einem Zuspiel von Robin Thiel, und besiegelte den klaren Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Marvin Wahler (1.), 0:2 Dennis Beutel (42.), 0:3 Marvin Wahler (87.)

In einem spannenden Bezirksliga-Duell zwischen SV Türkgücü Königsbrunn und SV Mering setzte sich die Gastmannschaft mit 3:2 durch. Endrit Ahmeti brachte die Hausherren in der 41. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur sechs Minuten nach der Pause glich David Schwab für Mering aus, nachdem er eine Vorlage von Sebastian Kempf verwertete. In der 83. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Dominik Danowski für die erneute Führung der Königsbrunner. Doch die Schlussphase gehörte Mering: Dennis Lechner erzielte in der 88. Minute den Ausgleich und in der Nachspielzeit traf Asterios Chouchlias zum entscheidenden 3:2.

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Endrit Ahmeti (41.), 1:1 David Schwab (51.), 2:1 Dominik Danowski (83. Eigentor), 2:2 Dennis Lechner (88.), 2:3 Asterios Chouchlias (90.+1)

Der passte genau: in der 13. Minute versenkte Maximilian Gast (blaues Trikot / Nr. 11) den Ball zum 1:0 für Bad Wörishofen im rechten Kreuzeck. – Foto: Robert Prestele

Den Gästen aus dem Oberallgäu merkte man sofort an, dass sie ihre Negativserie der vergangenen Wochen beenden wollten. Die ersten Chancen erspielte sich jedoch der FCW. In der 7. Minute traf Maxi Gast nach einem Konter nur den Außenpfosten. Doch fünf Minuten später setzte sich der FCW-Torjäger über links durch und zirkelte den Ball herrlich ins rechte Kreuzeck. Der FCW bestimmte in der Folge weitgehend das Spiel, bei Standards waren die Gäste jedoch brandgefährlich. So war es auch ein Eckball in der 22. Minute, den Paul Sachon unhaltbar für seinen Torwart ins eigene Netz verlängerte. Kurz vor der Pause hatte der FCW seine beste Phase und kam jeweils über die rechte Seite zu drei Riesenchancen am Stück. Nach Wiederbeginn änderte sich nicht viel. Die Platzherren hatten leichte Feldvorteile, mussten aber höllisch aufpassen, um nicht ausgekontert zu werden. So hatte Rettenbergs Moritz Frisch in der 65. Minute das 1:2 auf dem Fuß, scheiterte jedoch allein vor FCW-Keeper Daniel Berchtold. Auf der anderen Seite war es der überragende Maxi Gast, der sich in der 85. Minute noch einmal durchsetzte und mit seinem Abschluss aus 20 Metern nur den linken Pfosten traf. (thi) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Maximilian Gast (13.), 1:1 Paul Sachon (22. Eigentor)