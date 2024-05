Das Beste aus Ostbayern: Vilzinger Test-Schmankerl gegen den Jahn

Im Lager des Fußball-Regionalligisten DJK Vilzing darf man sich über ein anstehendes Schmankerl freuen. In der Sommervorbereitung 2024 gastiert nämlich der „große“ SSV Jahn Regensburg mit seiner Profimannschaft zu einem Testspiel gegen die Regionalligatruppe der DJK im Vilzinger Manfred-Zollner-Stadion. Vilzings technischer Leiter Andreas Bugl hat das Ganze in die Wege geleitet. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Testvergleiche zwischen der DJK Vilzing und der U21 des SSV Jahn gab es in der Vergangenheit häufiger. Diesmal aber kommen die Profis an den Huthgarten. Wobei es nicht das erste Mal ist, dass sich die beiden Mannschaften über den Weg laufen. Schon in der Wintervorbereitung der Vorsaison hatten sie nämlich die Kräfte gemessen. Seinerzeit gewann der damalige Zweitligist das Spiel standesgemäß mit 5:1. Zwischendurch hatte jedoch auch die Vilzinger Mannschaft eine mutige Phase und kam kurz nach dem Seitenwechsel durch Thomas Stowasser sogar zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Danach gingen der DJK mehr und mehr die Kräfte aus. Zusätzlich Brisanz ist geboten, da zahlreiche Vilzinger Akteure wie Andreas Jünger, Fabian Trettenbach oder Jim-Patrick Müller Jahn-Vergangenheit aufweisen.



Im Lager der Schwarzgelben freut man sich jedenfalls sehr auf den freundschaftlichen Test mit dem Aushängeschild des ostbayerischen Fußballs. „Der Jahn hat sich in den letzten zehn Jahren großartig entwickelt. Uns freut und ehrt es sehr, dass wir den Verein bei uns als Gast begrüßen dürfen“, meint Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer Pressemitteilung des Viertligisten. „Sportlich ist das natürlich das absolute Highlight der Sommervorbereitung, wenn wir den Jahn vielleicht sogar als Zweitligisten willkommen heißen dürfen. Dazu drücken wir jedenfalls fest die Daumen fürs Saisonfinale im Aufstiegsrennen“, gibt Dachauer außerdem zu Protokoll. Gegenwärtig will die Crew von Trainer Josef Eibl noch die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern unter Dach und Fach bringen.



Auch der genaue Spieltermin steht bereits fest: Am Sonntag, den 07.07.2024, ist um 15.00 Uhr Anstoß im Manfred-Zollner-Stadion. Ticketing-Informationen werden von Seiten der DJK Vilzing rechtzeitig vorab bekanntgegeben.