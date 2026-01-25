Darum ging das Debüt von Oliver Kirch als U23-Trainer daneben

„Ich habe den Jungs gleich nach dem Spiel gesagt, dass wir gar nicht viel analysieren müssen. Wir haben in der ersten Halbzeit einfach nicht das gemacht, was nötig war. Positiv ist, wie wir es nach der Pause gemacht haben. Das wäre ein Punkt drin gewesen, wir hätten das Spiel sogar drehen können“, sagte Kirch.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: