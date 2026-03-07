Danny Fäuster erfüllt sich mit Trainerposten in Beeck einen Traum

Bei den beiden wohl größten Siegen der Vereinsgeschichte stand er auf dem Platz: Am 21. Mai 2008 wurde er im Mittelrheinpokalfinale gegen Borussia Freialdenhoven in der Nachspielzeit eingewechselt, um den 3:2-Sieg nach Hause zu bringen. Um im „Endspiel“ um den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga beim Bonner SC 2015 köpfte Fäuster eine Flanke von Arian Berkigt zum 1:0 ein (Endstand 2:0). Fäuster ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt mit seiner Familie in Kaster und ist von Beruf Polizeibeamter.

„Vertrag mit Deuker wird einvernehmlich aufgelöst“

Ex-Trainer Beecks Boss Werner Tellers stellt klar: „Entgegen der allgemeinen Meinung haben wir Trainer Albert Deuker nicht entlassen, sondern sind mit ihm übereingekommen, den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen.“