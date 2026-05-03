Dank TuRa Brüggen: SF Neuwerk kann aus eigener Kraft aufsteigen

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Das Titelrennen wird neu entfacht: TuRa Brüggen schlägt Spitzenreiter OSV Meerbusch, während Sportfreunde Neuwerk den Rückstand verkürzt und ein Spiel weniger bestritten hat. Im Keller verschafft sich der 1. FC Viersen wichtige Luft.
Thomasstadt Kempen sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg und verbessert sich im Tabellenmittelfeld. Nach torloser erster Hälfte brachte Eric Scheuren die Gäste in Führung (56.), ehe ein weiterer Treffer in der Schlussphase die Entscheidung brachte (89.). Grefrath verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren und bleibt im Mittelfeld.
Der VfL Tönisberg sichert sich im direkten Duell im unteren Tabellenbereich drei wichtige Punkte gegen SC Union Nettetal II. Das Ergebnis hat die Restzweifel am Klassenerhalt von Tönisberg beseitigt, der SCU rutscht auf Rang 15 ab.
In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich SC St. Tönis 1911/20 II und TSV Krefeld-Bockum mit einem Remis. Die Gäste gingen durch Christian Tönnißen in Führung (39.), doch Yigit Taha Siyak (48.) und Furkan Yavuz (53.) drehten die Partie. Abdul Hassan Barrie sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich (85.). St. Tönis bleibt im oberen Mittelfeld, während Bockum im unteren Bereich einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.
Das Topspiel entschied TuRa Brüggen für sich und bringt damit neue Spannung in das Titelrennen. Frederic Klausner brachte den Tabellenführer zunächst in Führung (14.), ehe Nils Bonsels ausglich (30.) und Mehmet Akkus per Foulelfmeter drehte (32.). Ioannis Alexiou stellte ebenfalls vom Punkt den Ausgleich her (44.), bevor Dennis Coenen nach der Pause den Siegtreffer erzielte (49.). In der Schlussphase sahen Christos Tsopanides und Luis Mick Heich jeweils Karten. Brüggen rückt näher an die Spitze heran, hat aber selbst nur noch Außenseiterchancen. Viel entscheidender ist die neue Tabellensituation, dass Neuwerk nur zwei Punkte weniger als der OSV hat. Neuwerk kann am letzten Spieltag aus eigener Kraft aufsteigen, der OSV Meerbusch hat dann nämlich spielfrei.
Der 1. FC Viersen verschafft sich im Tabellenkeller wichtige Luft und sammelt drei Zähler gegen den VfR Krefeld-Fischeln. Luca Heise brachte die Gastgeber in Führung (31.) und legte später nach (79.), während Marvin Stefan Struckmann (65.) und Leonard Lekaj (82.) zwischenzeitlich erhöhten. Der späte Treffer der Gäste (90.) blieb ohne Einfluss auf den Ausgang. Viersen hat den direkten Abstieg fast schon sicher verhindert, für Fischeln war es der nächste schlechte Auftritt.
Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit.
Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.
Die Partie zwischen TuS Wickrath und CSV Marathon Krefeld wurde vorzeitig beendet. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Gastgeber mit 4:0, nachdem sie früh getroffen hatten (1., 6.) und den Vorsprung nach der Pause weiter ausbauten (48., 60.). Hintergrund des Spielabbruchs war nach aktuellem Stand vermutlich ein Gewitter, das eine Fortsetzung der Begegnung nicht zuließ. Wie die Partie gewertet wird, entscheidet nun die Staffelleitung. Damit bleibt offen, ob Wickrath die Punkte zugesprochen bekommt oder die Begegnung neu angesetzt wird.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach