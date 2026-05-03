Dank TuRa Brüggen: SF Neuwerk kann aus eigener Kraft aufsteigen Bezirksliga 3: TuRa Brüggen bezwingt Tabellenführer OSV Meerbusch, Sportfreunde Neuwerk verkürzt den Abstand auf zwei Punkte und 1. FC Viersen sammelt wichtige Zähler im Abstiegskampf. Türkiyemspor Mönchengladbach ist so gut wie abgestiegen. von André Nückel · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser

Starke Ausgangslage für Neuwerk. – Foto: Markus Verwimp

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Das Titelrennen wird neu entfacht: TuRa Brüggen schlägt Spitzenreiter OSV Meerbusch, während Sportfreunde Neuwerk den Rückstand verkürzt und ein Spiel weniger bestritten hat. Im Keller verschafft sich der 1. FC Viersen wichtige Luft.

Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit. Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.

Im direkten Duell am Tabellenende sicherte sich der 1. FC Mönchengladbach drei wichtige Punkte. Nach der frühen Führung der Gäste (4.) glich Safer Erdogan per Foulelfmeter aus (34.). Deniz Can Salk drehte die Partie ebenfalls vom Punkt (48.), ehe Nico Wachmeister noch einmal ausglich (63.). Zwei weitere Treffer, erneut per Strafstoß durch Abel Calenus (66.) sowie durch Taylan Özdemir (81.), entschieden die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Angesichts der Tabellensituation ist die Lage für beide Mannschaften jedoch weiterhin schwierig, da der Abstand zu den rettenden Plätzen bestehen bleibt.

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath CSV Marathon Krefeld CSV Marathon 19:30 live PUSH