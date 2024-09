Dank starker 2. Halbzeit: Aunkirchen bezwingt Haarbach

Der Beginn des Topspiels kann getrost als "Abtasten" abgestempelt werden, beide Mannschaften waren darauf bedacht keine Fehler zu machen. Nach vorne war in der 1. Halbzeit der Gast aus Haarbach das gefährlichere Team, unter anderem scheiterte Schwab einmal am Pfosten. Aunkirchen hatte in den ersten 45 Minuten keine nennenswerte Torchance.

Das änderte sich aber sofort mit Wiederanfpfiff. Der FCA stellte in der Pause etwas um, brachte Eder auf die linke Seite und der Joker stach nach nur 2 Minuten. Ein Distanzschuss des 25-jährigen schlug links unten ein. Die Gäste waren gedanklich noch in der Kabine, ein zweites Tor sollte den Hausherren vorerst aber nicht gelingen. Weingärtler scheiterte an der Latte, genauso wie Leitl beim "Nachschuss" per Kopf. Danach fing sich der SVH, konnte aber nach vorne kaum Akzente setzen. Auf der Gegenseite boten sich Heringlehner noch zwei gute Möglichkeiten, die er aber ungenutzt ließ. Nach 80 Minuten dann aber die Entscheidung, Heringlehner bediente Leitl mustergültig, der locker zum 2:0 einschieben konnte. Im Anschluss spielte der FCA das Ergebnis locker nach Hause, unschöner Höhepunkt war dann noch ein Frustfoul von Stockinger, das "nur" mit einer 10-Minuten-Strafe geahndet wurde.

Aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg für den FCA, mit dem man wieder an die Tabellenspitze springt. Nächste Woche steht gleich das nächste Topspiel in Dorfbach an.