Daniel Wellmann darf am kommenden Samstag an der ZDF-Torwand antreten

Entsprechend groß ist die Vorfreude nach Mainz zu fahren: „Die ist natürlich riesig. Das Sportstudio mit seiner Torwand ist in ganz Deutschland bekannt und das seit Jahrzehnten. Da antreten zu dürfen freut mich schon besonders. Wenn man auch bedenkt wer dort schon alles geschossen hat, dann ist das schon eine tolle Sache. Die Abstimmung über fussball.de lief vorletztes Wochenende an. Ich war selber überrascht, dass mein Tor dort zur Wahl stand. Dienstag stand dann fest, dass mein Tor gewonnen hat. Das ZDF hat sich dann am Montag bei mir gemeldet um alles in die Wege zu leiten.“ Dank an die Mannschaft Innerhalb des Vereins wurde die Nominierung sofort zum Gemeinschaftsprojekt. "Unsere Social Media Abteilung um Jonas Brüderlin hat sich wirklich sehr viel Arbeit gemacht und dafür bin ich natürlich dankbar. Da geben ihnen dann auch gerne einen aus. Wie großzügig dies dann ausfällt, das entscheide ich nach dem Wochenende.“

Wellmann hat seinen Kunstschuss wie folgt erlebt: „Ein bisschen ungläubig war ich schon. Man merkt bei solchen Situationen immer relativ schnell, ob es klappt oder nicht. In der Aktion denkt man nicht darüber nach. Aber als der Ball losflog kam direkt der Gedanke, der passt und da bin ich schon kurz erschrocken um ehrlich zu sein. Es lief ja bereits die Nachspielzeit beim Stand von 1:1, da hätten wir uns alle über jedes Tor gefreut. Das es dann so klappt und der Schiri das Spiel direkt abpfeift macht es zu einem einmaligen Moment.“ Duell mit Merlin Polzin Auch der Ablauf des Fernsehabends steht bereits fest. „Am Samstag werde ich gegen 20:30 Uhr auf dem Studiogelände erwartet, dort gibt es dann die letzten Informationen, etwas zu Essen und Trinken und ein paar Übungsschüsse auf die Torwand. Während der Aufzeichnung sitze ich dann regulär bei den Zuschauern und darf kurz vor Ende der Übertragung hinter die Kulisse um dann zum Schluss der Sendung gegen HSV Trainer Merlin Polzin anzutreten.“