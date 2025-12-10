Wellmann zu 50-Meter-Tor: "Das ist schon ein tolles Gefühl gewesen"





FuPa: Du bist im vergangenen Spiel gegen die SSG Ulm in der 76. Minute eingewechselt worden und hast dann in der 94. Minute aus 50 Metern das entscheidende Siegtor erzielt. So etwas erlebt man sicherlich nicht alle Tage, oder?



Daniel Wellmann: Nein sicherlich nicht, das war schon was außergewöhnliches und das so zu erleben ist schon was ganz besonderes. Einen Siegtreffer zu erzielen ist immer speziell, dann auch noch in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion des Spieles und von der Mittellinie...das ist schon ein tolles Gefühl gewesen und werde ich auch niemals vergessen.





Ist dir so ein Treffer aus ähnlicher Distanz überhaupt schon mal gelungen, bzw. hast du auch gesehen das der Torwart ein bisschen zu weit vor dem Tor steht?



Ja, es war tatsächlich bereits mein vierter Treffer aus ähnlicher Distanz in einem Pflichtspiel.

Wie oft ich es aber versucht habe und der Ball Richtung Eckfahne ging, hab ich nicht gezählt.

Ich habe bereits direkt nach meiner Einwechslung 2-3 mal Richtung Torwart geschaut und er stand immer vor dem 16er. So kam der Gedanke relativ schnell, dass es einen Versuch wert wäre. Dass es dann auch noch so klappt, ist umso schöner.





Trainer Safet Hyseni beschreibt dich als abgezockter Kerl und lobt deine spielerischen Qualitäten. Wie ist es für dich als Co-Trainer mit ihm zusammenzuarbeiten?



Zunächst freue ich mich über seine netten Worte. Grundsätzlich läuft die Zusammenarbeit sehr gut, wir tauschen uns regelmäßig aus und haben auch eine ähnliche Idee vom Fußball und was wir von den Spielern erwarten. Vor allem muss ich sagen, dass ich in dem halben Jahr an seiner Seite schon sehr viel von ihm gelernt habe. Er arbeitet wahnsinnig akribisch und investiert viel Zeit nicht nur in die Trainingsinhalte sondern auch in Vor- und Nachbereitung. Alles hat Hand und Fuß. Es ist für mich ja das erste Mal, so richtig eine Trainerposition inne zu haben und das Engagement, das er zeigt, aus nächster Nähe zu sehen ist beeindruckend.

Das sieht man als Spieler ja nicht wirklich.





In letzter Zeit bist du auch öfter als Spieler auf der Bank gesessen da es personell nicht so gut aussah. Ist es für dich mit deinen 35 Jahren noch immer etwas besonderes auch hin und wieder auf dem Spielfeld zu stehen?



Ja, es fühlt sich immernoch toll an, für den FC Wangen aufs Spielfeld zu laufen. Dass es jetzt nochmal zu diesen Kurzeinsätzen kommt war nicht geplant. Mit dem Abstieg aus der Verbandsliga hatte ich mich entschieden kürzer zu treten und war damit auch glücklich.

Die Personalnot hat dann dazu geführt, dass ich auch im Training wieder regelmäßig mitgemacht habe und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit den Jungs. Und mithalten konnte ich auch noch haha. Und wenn es jetzt am Wochenende wieder eng wurde habe ich mich gefreut, helfen zu können. Grundsätzlich sollen aber natürlich andere spielen. Meine Zeiten sind vorbei.





Du spielst schon seit viele Jahre beim FC Wangen. Was macht diesen Verein für dich aus?

Wo soll ich da anfangen? Ich habe ja mit Jugend, Aktive, als Trainer und auch 4 Jahre Vorstand fast jede Seite des Vereins kennengelernt. Zum Einen sind es sicherlich die Personen, die seit Jahren dabei sind. Menschen wie Alois Weber oder Vlado Saric (um nur ein paar zu nennen) sind Institutionen von denen ein Verein lebt. Dazu war es auch unter uns Spielern immer sehr familiär. Okan Housein habe ich in den letzten 20 Jahren öfter gesehen als große Teile meiner Familie, und wenn man sich da versteht, wächst man zusammen. Okan selber hat es ja vorgemacht und ist nie gewechselt. Wir haben natürlich aber auch oft guten und erfolgreichen Fußball gespielt.