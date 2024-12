Daniel Thiel verlässt den SV Schelsen

„Vorab möchte ich mich beim Vorstand bedanken, der wirklich alles alles versucht hat, mich zu überzeugen, das Amt und die damit verbundenen Aufgaben fortzusetzen. Doch ich musste auch im Interesse des Vereins die bestmögliche Entscheidung treffen, welches final dazu geführt hat, dass ich mein Amt sofort zur Verfügung stelle. Es ist mir aus persönlichen Gründen nicht mehr möglich, die Position zeitlich gesehen so auszuüben, wie ich es mir vorstelle und wie die Rolle es benötigt. Es waren sehr intensive 24 Monate, in denen wir im Seniorenbereich sehr viel gemeinsam verändert, aufgebaut und erreicht haben und wir gemeinsam schöne Momente und Erfolge erleben durften. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei meinem Vorstandskollegen aus dem Seniorenbereich, Trainer Chris Niebel, dem Trainerteam & Staff und vor allem den Spielern der Ersten Mannschaft für die jederzeit konstruktive Zusammenarbeit und das Vertrauen bedanken“, sagt Daniel Thiel.

Der Vorstand freut sich, dass er Nils Muders (auch Spieler der 1. Mannschaft) für die Aufgabe des Obmanns begeistern konnte. Nils ist langjähriger Fußballer und kennt sich im Fußballkreis bestens aus. Er wurde zunächst vom Vorstand als Obmann der Senioren kooptiert und stellt sich dann bei der nächsten Jahreshauptversammlung turnusmäßig zur Wahl.

So., 08.12.2024, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen DJK Hehn DJK Hehn 15:15 PUSH

In der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen belegt der SV Schelsen aktuell denn 12. Tabellenplatz. Zwei Spiele stehen vor der Winterpause in der Rückrunde noch auf dem Plan. Am Freitagabend tritt das Team von Chris Niebel bei Schlusslicht Rot-Weiß Venn an, am 8. Dezember kommt zum Jahresabschluss der Drittletzte DJK Hehn - es könnte also noch einmal gepunktet werden, bevor es zum Jahresende in die Halle geht.