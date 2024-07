Daniel Kohler hört als Trainer auf, bleibt aber Spieler bei Kirchberg

Nach insgesamt elf Jahren als Spielertrainer beim TSV Kirchberg, sechs Spielzeiten davon als Co-Spielertrainer, wird der 37-jährige Daniel Kohler nicht mehr als Trainer für die neue Saison 24/25 zur Verfügung stehen. Jedoch wird Kohler weiterhin als Spieler in der neuen Bezirksliga Oberschwaben für den TSV auf Torejagd gehen, es wird somit seine 12. Saison bei Kirchberg. In der vergangenen Saison erzielte Daniel Kohler in 14 Spielen acht Tore und gab zwei Vorlagen. Laut FuPa-Datenbank gelangen ihm schon 146 Treffer in seiner gesamten Zeit beim TSV.

Folgendes sagte Daniel Kohler im Gespräch mit FuPa-Württemberg: "Nach der langen Zeit als Spielertrainer beim TSV, die wunderschön aber auch sehr anstrengend war möchte ich etwas kürzer treten und nur noch als Spieler beim TSV aktiv sein. Ich möchte einfach nochmal die Zeit als Fussballer genießen. Wie lange kann ich noch nicht sagen. Mal schauen wie lange mein Körper noch mitmacht und ich mit der jüngeren Generation einigermaßen mithalten kann.

Zudem ist es auch sinnvoll das die Mannschaft nach diesen vielen Jahren einen neuen Input bekommt.

Am Ende bleibt auch etwas mehr Zeit für die Familie übrig was mit Sicherheit auch kein Fehler ist mit zwei kleinen Jungs. 😉 Die sind auch froh wenn der Papa ein bisschen mehr Zeit hat."



Stürmer Alexander Luppold (26) wird nun neuer Co-Spielertrainer, er spielt schon seit vielen Jahren beim TSV Kirchberg. Luppold kam in der vergangenen Spielzeit in 25 Spielen auf 14 Tore und acht Vorlagen.

Spielertrainer bleibt wie bisher Dominik Breher, der schon seit der Saison 20/21 für den TSV in dieser Funktion aktiv ist. In 22 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler 5 Tore und gab 10 Vorlagen.

Zusammen erzielte das Offensivtrio Breher, Kohler sowie Luppold in der abgelaufenen Saison 27 der ingesamt 47 Treffer und trug damit auch maßgeblich dazu bei, dass der TSV mit 39 Punkten den 5. Platz in der Bezirksliga Riß belegte.



Als Neuzugänge für die kommende Saison stehen Marius Gropper, Moritz Ruder und Lukas Birk aus der eigenen Jugend fest.

Der TSV Kirchberg startet nun in der Qualistaffel Ost der Bezirksliga Oberschwaben und ist am ersten Spieltag beim Landesligaabsteiger SV Sulmetingen zu Gast. Das Spiel findet am Donnerstag 15. August um 18:30 Uhr statt.