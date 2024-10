Daniel Fischer ist nicht mehr Trainer der SpVgg. Untermünstertal

Nach der Last-Minute-Niederlage in Bollschweil kam es am Montag zu einer ausführlichen Besprechung zwischen Trainer und sportlicher Leitung.

Leider konnte an den ordentlichen Saisonstart mit 7 Punkten aus 4 Spielen nicht angeknüpft werden, aus den letzten vier Spielen resultierte nur einen Punkt. Im Laufe des Gesprächs erklärte Daniel Fischer, dass er aus seiner Sicht nicht mehr der passende Trainer für die Mannschaft ist und bot daher seinen Rücktritt an, dies wurde von der sportlichen Leitung akzeptiert.

Wir bedanken uns bei Daniel für die geleistete Arbeit in den letzten Monaten, nach zwei Abstiegen in Folge konnte er zu Beginn der Saison mit seiner positiven Art frische Impulse setzen.ezüglich einer Nachfolgerregelung ist die sportliche Leitung direkt in den Austausch gegangen, wir hoffen in den nächsten Tagen Vollzug melden zu können.