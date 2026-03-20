Dan Santos wehrt sich via Pressemitteilung Ex-Nationaltrainer der Frauen beanstandet Vorgehensweise und wehrt sich gegen Vorwürfe von Paul Krier · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Der entlassene Nationaltrainer der Frauen, Dan Santos, hat sich am Donnerstag via Pressemitteilung gegen die erhobenen Vorwürfe gewehrt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Im einem von Dan Santos, dem kürzlich entlassenen Nationaltrainer der Frauen, selbst unterzeichneten Brief vom Donnerstag, den 19.März (s.u.), der FuPa am Freitagmorgen übermittelt wurde, beanstandet er die Auflösung seines Vertrages bei der FLF formell und bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er bedauert, dass die schweren Anschuldigungen öffentlich gemacht wurden, ohne dass zuvor eine vollständige und ausgeglichene Untersuchung auf eventuelle Widersprüche durchgeführt worden sei. Eine solche hätte es ihm erlaubt, sich vor der Vertragsauflösung adäquat zu verteidigen.

„Während der Gesamtheit meiner Funktionen habe ich meine Mission mit Einsatz, Integrität und im Respekt der sportlichen Werte und seiner Akteure erfüllt, in dem ich aktiv zur Entwicklung des Frauenfußballs in Luxemburg beigetragen habe“ schreibt Santos im übersetzten Wortlaut. Aufgrund der Schwere der Situation habe er die Verteidigung seiner Interessen den Anwälten Me. François Prum und Me. Alexeji Nickels übertragen. Diese sollen die Sicherung seiner Rechte wahren und angebrachte Folgen ins Auge fassen.