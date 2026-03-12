FLF feuert Frauen-Nationaltrainer Santos

Dan Santos wurde bei der FLF fristlos entlassen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Am Mittwoch hat der Verwaltungsrat der FLF entschieden, den Vertrag mit dem Nationaltrainer der Frauen, Dan Santos, mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Mehrfach sei man darauf aufmerksam gemacht worden, dass er unangebrachte Nachrichten an bestimmte Spielerinnen aus der Mannschaft gerichtet habe. Ein solches Verhalten einer Autoritätsperson, die Verantwortung trägt, würde den ethischen Werten und dem Rahmen des Respekts des Fußballverbandes widersprechen.

Nach dem die FLF in Kenntnis gesetzt worden sei, habe man ohne zu zögern gehandelt, um die betroffenen Spielerinnen zu schützen und um die Integrität des sportlichen Umfeldes zu wahren. Die Zeugenaussagen und der offensichtliche Vertrauensverlust von Spielerinnen machten jegliche Zusammenarbeit laut der Pressemitteilung (s.u.) unmöglich. Aus diesem Grund wurde der Trainer mit sofortiger Wirkung von seinem Aufgaben entbunden.