Damen-Indoor, 2.Runde: die Gruppeneinteilungen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Die jeweils zwei besten Teams der drei Gruppen der 2.Runde der Hallenmeisterschaft der Frauen qualifizieren sich für das Finalturnier, das am Wochenende des 7./8.Februar stattfinden wird.
Wir bitten noch einmal zu berücksichtigen, dass in der Vorrundengruppe D Vianden und nicht Niederkorn weiterkam. Aus technischen Gründen wird dies falsch dargestellt, wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
am 25.1. ab 14 Uhr in Luxemburg-Cents
am 25.1. ab 9 Uhr in Düdelingen, Centre Hartmann
am 24.1. ab 9 Uhr in Junglinster, op Fréinen
Hinweis: die Gruppenzuweisung der 2.Runde wurden auf FuPa bereits vorgenommen. Die Spielpläne werden erfasst, sobald sie veröffentlicht wurden.
--------------