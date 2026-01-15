 2026-01-15T09:41:53.693Z

Halle
Die Entente WMH tritt in der Gruppe A der 2.Runde in Cents an
Die Entente WMH tritt in der Gruppe A der 2.Runde in Cents an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Damen-Indoor, 2.Runde: die Gruppeneinteilungen

Am Wochenende des 24. und 25.Januar wird in Cents, Düdelingen und Junglinster gespielt

Verlinkte Inhalte

Indoor Damen
Düdelingen
Sanem
Racing
Mertzig

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Die jeweils zwei besten Teams der drei Gruppen der 2.Runde der Hallenmeisterschaft der Frauen qualifizieren sich für das Finalturnier, das am Wochenende des 7./8.Februar stattfinden wird.

Wir bitten noch einmal zu berücksichtigen, dass in der Vorrundengruppe D Vianden und nicht Niederkorn weiterkam. Aus technischen Gründen wird dies falsch dargestellt, wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

2.Runde

Gruppe A

am 25.1. ab 14 Uhr in Luxemburg-Cents

  • Bettemburg
  • Ent. Red Black/Steinsel
  • Ent. WMH
  • Ell
  • Vianden

Gruppe B

am 25.1. ab 9 Uhr in Düdelingen, Centre Hartmann

  • Ent. Osten
  • Käerjeng
  • Ent. Hosingen/Norden
  • F91
  • Racing

Gruppe C

am 24.1. ab 9 Uhr in Junglinster, op Fréinen

  • Lintgen
  • Junglinster
  • Differdingen
  • Kehlen
  • Sanem

Hinweis: die Gruppenzuweisung der 2.Runde wurden auf FuPa bereits vorgenommen. Die Spielpläne werden erfasst, sobald sie veröffentlicht wurden.

--------------

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Aufrufe: 015.1.2026, 14:31 Uhr
Paul KrierAutor