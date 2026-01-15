Damen-Indoor, 2.Runde: die Gruppeneinteilungen

Die jeweils zwei besten Teams der drei Gruppen der 2.Runde der Hallenmeisterschaft der Frauen qualifizieren sich für das Finalturnier, das am Wochenende des 7./8.Februar stattfinden wird.

Wir bitten noch einmal zu berücksichtigen, dass in der Vorrundengruppe D Vianden und nicht Niederkorn weiterkam. Aus technischen Gründen wird dies falsch dargestellt, wir bitten den Fehler zu entschuldigen.