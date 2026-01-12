Damen Indoor, 1.Runde: Favoritinnen im Soll

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Alle Erstligisten haben den Einzug in die 2.Runde der Hallenmeisterschaft im Frauen-Futsal im Prinzip* geschafft. In der Gruppe A setzte sich Bettemburg ohne Niederlage als Erster durch, Racing rutschte als Vierter geradeso noch in die nächste Runde.
Die Gruppe B entschied Käerjeng am Sonntag vor den Ligarivalinnen von Junglinster für sich während in der Gruppe C kein Weg an den Titelverteidigerinnen vom FC Differdingen 03 vorbeiführte. Für den abgeschlagenen Erstligisten Entente WMH bot die Halle mehr als nur Abwechslung vom grauen Liga-Alltag: mit vier von fünf möglichen Siegen wurde man Zweiter.
Mia Eicher (s.u.) meinte dazu: „In der Halle ist es etwas einfacher, da man schneller spielt und weniger Spieler auf dem Platz stehen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir hier etwas näher herankommen. Damit zeigen wir, dass wir nicht so schlecht spielen.“ Der Sieg in Gruppe D ging am Samstag in Rodange an den SC Ell.
Dort wurde Drittligist F91 Düdelingen Zweiter und ist neben Lintgen und Sanem damit eines von drei Teams aus der untersten Spielklasse, das sich für die 2.Runde qualifizieren konnte. Mit der Ent. Osten, der Ent. Red Black/Steinsel, der Ent. Hosiungen-Norden, Kehlen und Niederkorn stehen zudem fünf Zweitligisten der Außensaison in der nächsten Runde, die für das Wochenende des 24. und 25.Januar angesetzt ist.
* Hinweis: dieser Artikel basiert auf den an FuPa übermittelten Daten. Lediglich die Gruppen B und C konnten bis Redaktionsschluss auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Sobald alle Ergbnisse von der FLF validiert und veröffentlicht wurden, nehmen wir eine weitere Kontrolle und ggf. Anpassungen vor.
