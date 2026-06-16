Damen: großspurig angekündigte Entente kommt wohl nicht

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Im Dezember 2025 wurde eine langfristige Zusammenarbeit im Rahmen einer Entente zwischen Damen-Erstligist FC Mamer 32 und dem FC UNA Strassen angekündigt. In den letzten Tagen verdichteten sich die Zeichen, dass dieses Projekt bereits vor dem eigentlichen Start gescheitert ist.
Nicht zuletzt am Montagabend lieferte der unbeteiligte FC Koeppchen einen zusätzlichen Hinweis darauf: mit der Vorstellung von Adrien Daniele als Sportdirektor beim Ehrenpromotionär sollte klar sein, dass dieser nicht mehr als Trainer der Frauen des FC Mamer 32 tätig sein wird, so wie es „Le Quotidien“ am Montagmorgen bereits schrieb. Im Dezember war Daniele mit Blick auf die neue Entente als Nachfolger von David Regis in Mamer verpflichtet worden.
Montag früh berichtete die erwähnte Tageszeitung ausführlich über die gescheiterte Spielgemeinschaft und nannte Geld und zu viele verschiedene Akteure, die mitreden wollten, als Ursachen für diese scheinbare Totgeburt. Ebenfalls am Montagvormittag von FuPa verschickte schriftliche Anfragen mit Bitte um eine Stellungnahme an beide Vereine blieben bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Veröffentlichung unbeantwortet, offizielle Bestätigungen des Scheiterns der Entente stehen damit noch aus.
Laut FLF können neue Spielgemeinschaften für die kommende Saison noch bis zum 19.Juli eingeschrieben werden.