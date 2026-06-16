Damen: großspurig angekündigte Entente kommt wohl nicht

Wie die Zukunft der Mamer Damen-Mannschaft aussehen wird, scheint z.Z völlig unklar zu sein – Foto: Andjelko Markulin

Im Dezember 2025 wurde eine langfristige Zusammenarbeit im Rahmen einer Entente zwischen Damen-Erstligist FC Mamer 32 und dem FC UNA Strassen angekündigt. In den letzten Tagen verdichteten sich die Zeichen, dass dieses Projekt bereits vor dem eigentlichen Start gescheitert ist.

Nicht zuletzt am Montagabend lieferte der unbeteiligte FC Koeppchen einen zusätzlichen Hinweis darauf: mit der Vorstellung von Adrien Daniele als Sportdirektor beim Ehrenpromotionär sollte klar sein, dass dieser nicht mehr als Trainer der Frauen des FC Mamer 32 tätig sein wird, so wie es „Le Quotidien“ am Montagmorgen bereits schrieb. Im Dezember war Daniele mit Blick auf die neue Entente als Nachfolger von David Regis in Mamer verpflichtet worden.