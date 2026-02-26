 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Damen: Differdingen vorerst an Racing dran

Spielabsage kommt dem Tabellenzweiten zugute, Kantersiege für Swift und Diekirch - Spielabbruch wegen Vorfall in der 2.Liga

von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 3 - Bez.1
Damen Liga 3 - Bez.2
Damen Liga 1
Damen Liga 2
Düdelingen

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Liga 1

Der 13.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
1

👉 Fotogalerie

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
0
9
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
8
0
Abpfiff

Sa., 21.02.2026, 18:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
1
0
Abpfiff

Abgesagt

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
Abgesagt

Was in den vergangenen Tagen los war

Auf Anfrage der Gäste fand die Partie Diekirch – WMH erst am Mittwoch statt und ging mit einem deutlichen Heimsieg für die Young Girls zu Ende, die den Abstand nach unten damit auf 8 Punkte ausbauen. Das 8:0 kam auch ohne Nationalspielerin Joana Lourenco zustande, die im Verein als auch in der FLF-Auswahl aufgrund ihrer Grundausbildung bei der Armee mehrere Monate fehlen wird.

Schartz: „versuchen ihre Abwesenheit über das Kollektiv, über die Taktik und ordentliche Vorbereitungen aufzufangen“

Ihr Co-Trainer Christian Schartz meinte FuPa gegenüber dazu: „Es ist sehr schwer zu sagen, wann Jo (d.Red. Joana Lourenco) zur Verfügung stehen kann und wann nicht. Sie kann nicht immer regelmäßig da sein. Doch wir sind nicht Jo, wir sind ein ganzes Team und wir versuchen ihre Abwesenheit über das Kollektiv, über die Taktik und ordentliche Vorbereitungen aufzufangen. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.“

Mit einem noch höheren Endergebnis gewann Hesperingen in Käerjeng und profitierte dabei von nicht weniger als sechs Treffern von Karoline Kohr, die damit ihren Vorsprung in der Torschützinnenliste vergrößert. Nach einer torlosen 1.Halbzeit ging Bettemburg kurz nach dem Seitenwechsel in Mamer in Führung, welches aber mit Anbruch der Schlussviertelstunde zum späteren Schlussstand von 1:1 ausgleichen konnte.

Nach einem frühen Abspielfehler ausgerechnet von der ehemaligen Spielerin von Differdingen, Céline Töpler, traf Ex-Nationalspielerin Marisa Soares schon nach 8 Minuten per Heber aus rund 20 Metern zum 1:0 gegen Junglinster. Vor allem das Differdinger Pressing stellte den FC Jeunesse in der 1.Halbzeit vor Probleme. Je länger die Partie dauerte, umso öfter kamen die Gäste zu Torchancen, fanden den Weg ins Netz aber nicht, so dass es beim knappen Heimsieg blieb. Durch diesen zieht Differdingen vorerst nach Punkten mit Leader Racing gleich, dessen Partie in Ell wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war.

Wegen der Länderspiele gegen Schottland pausiert die 1.Liga mit Ausnahme einer Partie bis zum 14.März.

Liga 2

Der 13.Spieltag

Laut FuPa-Informationen soll es beim Spielabbruch des Zweitligaderbys zwischen Niederkorn und Differdingen II wohl zu einem ernstzunehmenden Zwischenfall gekommen sein, der uns aber noch von keiner Seite offiziell bestätigt wurde.

Während Niederkorn auf Nachfrage hin erklärte, dass man noch nicht über alle benötigten Informationen verfügen würde und deswegen noch keine Stellung nehmen wolle, wurde eine E-Mail an den FC Differdingen 03 bis Redaktionsschluss noch nicht beantwortet. Ein erster Bericht des Verbandsgerichts könnte eventuell neue Erkenntnisse liefern.

Sollten die unserem Portal gegenüber getätigten, aber wie erwähnt noch nicht bestätigten Angaben stimmen, dann dürfte der Vorfall nichts damit zu tun haben, dass es sich um ein Derby und ein Spiel zweier rivalisierender Vereine handelte.

Sa., 21.02.2026, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
0
1
Abpfiff

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
7
1
Abpfiff

👉 zur Tabelle

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
Abgebrochen

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
3
1
Abpfiff

Am Mittwoch

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
20:00live

Am Samstag: drei Spiele des 14.Spieltags

Sa., 28.02.2026, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
19:00

Sa., 28.02.2026, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
SC Ell
SC EllEll II
19:00

Sa., 28.02.2026, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
19:00

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

👉 zur Elf der Woche

2.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

👉 zur Elf der Woche

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.