Damen: Differdingen vorerst an Racing dran

Was in den vergangenen Tagen los war

Auf Anfrage der Gäste fand die Partie Diekirch – WMH erst am Mittwoch statt und ging mit einem deutlichen Heimsieg für die Young Girls zu Ende, die den Abstand nach unten damit auf 8 Punkte ausbauen. Das 8:0 kam auch ohne Nationalspielerin Joana Lourenco zustande, die im Verein als auch in der FLF-Auswahl aufgrund ihrer Grundausbildung bei der Armee mehrere Monate fehlen wird.

Schartz: „versuchen ihre Abwesenheit über das Kollektiv, über die Taktik und ordentliche Vorbereitungen aufzufangen“

Ihr Co-Trainer Christian Schartz meinte FuPa gegenüber dazu: „Es ist sehr schwer zu sagen, wann Jo (d.Red. Joana Lourenco) zur Verfügung stehen kann und wann nicht. Sie kann nicht immer regelmäßig da sein. Doch wir sind nicht Jo, wir sind ein ganzes Team und wir versuchen ihre Abwesenheit über das Kollektiv, über die Taktik und ordentliche Vorbereitungen aufzufangen. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.“

Mit einem noch höheren Endergebnis gewann Hesperingen in Käerjeng und profitierte dabei von nicht weniger als sechs Treffern von Karoline Kohr, die damit ihren Vorsprung in der Torschützinnenliste vergrößert. Nach einer torlosen 1.Halbzeit ging Bettemburg kurz nach dem Seitenwechsel in Mamer in Führung, welches aber mit Anbruch der Schlussviertelstunde zum späteren Schlussstand von 1:1 ausgleichen konnte.

Nach einem frühen Abspielfehler ausgerechnet von der ehemaligen Spielerin von Differdingen, Céline Töpler, traf Ex-Nationalspielerin Marisa Soares schon nach 8 Minuten per Heber aus rund 20 Metern zum 1:0 gegen Junglinster. Vor allem das Differdinger Pressing stellte den FC Jeunesse in der 1.Halbzeit vor Probleme. Je länger die Partie dauerte, umso öfter kamen die Gäste zu Torchancen, fanden den Weg ins Netz aber nicht, so dass es beim knappen Heimsieg blieb. Durch diesen zieht Differdingen vorerst nach Punkten mit Leader Racing gleich, dessen Partie in Ell wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war.

Wegen der Länderspiele gegen Schottland pausiert die 1.Liga mit Ausnahme einer Partie bis zum 14.März.

Liga 2

Der 13.Spieltag

Laut FuPa-Informationen soll es beim Spielabbruch des Zweitligaderbys zwischen Niederkorn und Differdingen II wohl zu einem ernstzunehmenden Zwischenfall gekommen sein, der uns aber noch von keiner Seite offiziell bestätigt wurde.

Während Niederkorn auf Nachfrage hin erklärte, dass man noch nicht über alle benötigten Informationen verfügen würde und deswegen noch keine Stellung nehmen wolle, wurde eine E-Mail an den FC Differdingen 03 bis Redaktionsschluss noch nicht beantwortet. Ein erster Bericht des Verbandsgerichts könnte eventuell neue Erkenntnisse liefern.

Sollten die unserem Portal gegenüber getätigten, aber wie erwähnt noch nicht bestätigten Angaben stimmen, dann dürfte der Vorfall nichts damit zu tun haben, dass es sich um ein Derby und ein Spiel zweier rivalisierender Vereine handelte.