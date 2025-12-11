Damen: Diekirch hält Junglinster in Schach

Nach den am Mittwoch der 11.Spieltag der Damen-Liga 1 ausgetragen wurde, befindet sich das Oberhaus so gut wie komplett in der Winterpause. Lediglich Differdingen und Diekirch müssen noch für mindestens 73 Minuten antreten, dazu am Freitag mehr an dieser Stelle.

Was am Mittwoch los war

Die 11.Runde hatte es dabei durchaus in sich. Dass Hesperingen der Entente WMG haushoch überlegen sein würde war absehbar, dass Karoline Kohr mit sechs persönlichen Treffern sich an die Spitze der Torschützinnenliste gesetzt hat, nur bedingt. Dass Bettemburg sich in Ell durchsetzen könnte war ebenfalls nicht gänzlich zu erwarten, wenngleich auch nicht unmöglich. Das Tor des Tages beim 1:0-Auswärtssieg erzielte Gemehl in der Schlussphase der 1.Halbzeit nach Assist von Andjibou. Die Titelverteidigerinnen von Racing behaupteten sich unterdessen standesgemäß und nach einem Viererpack von Quatrana mit 7:0 bei Aufsteiger Käerjeng.

Keine Tore fielen zwischen Junglinster und Diekirch, was als Achtungserfolg für die Gäste angesehen werden muss, die sich endlich mit etwas Zählbaren bei einem Spitzenteam belohnten. Die Gastgeberinnen waren wie erwartet überlegen, die Young Girls standen hinten aber gut und kamen zu der einen oder anderen guten Gelegenheit, Töpler hielt ihren Kasten aber sauber. Junglinster drückte, je länger die Partie ging, fand den Weg ins Tor aber ebenfalls nicht. Mamer bot Differdingen die Stirn und war streckenweise sogar besser, ging durch ein tolles erstes Tor in der 1.Liga überhaupt von Kukovec in Führung, die per Lob aus rund zwanzig Metern traf, musste sich dem Tabellenende am Ende aber trotzdem beugen.

Noel: „sehr bedauerlich, da wir den Sieg wirklich verdient gehabt hätten“

Betty Noel (Mamer): „Wir haben die komplette 1.Halbzeit dominiert. Wir waren im Prinzip während 45 Minuten in Differdingens Hälfte. In der 2.Hälfte kassieren wir ein Tor nach einer Standardsituation und verloren den Faden. Diese leichte Panik führte dann zum zweiten Gegentor. Wir hätten das Spiel mit all den Gelegenheiten, die wir hatten, für uns entscheiden müssen. Es ist sehr bedauerlich, da wir den Sieg wirklich verdient gehabt hätten.“

Liga 2