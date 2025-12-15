Damen: die letzten Spiele vor der Winterpause

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Premiere im höherklassigen Fussball, eine Partie wird mit den Restminuten weitergeführt; bekanntlich wurde seinerzeit das Spiel Differdingen - Diekirch beim Stande von 2-0 nach 17 Minuten abgebrochen. Am Samstag war es nun so weit und die restlichen Zeigerumdrehungen wurden absolviert.

Dabei boten die Young Girls durchaus Parolie, bekamen aber dennoch noch einmal die gleiche Anzahl von Toren "eingenetzt". Somit hat die Tabelle nun auch Bestand bis ins nächste Jahr hinein: Diekirch bleibt mit 8 Punkten auf dem achten Platz, während Differdingen mit drei Zählern Rückstand auf den RFCUL Platz zwei belegt.

Christian Schartz, Co-Trainer von Diekirch zu FuPa:

Die Ausgangslage war für uns nicht ganz so einfach, da wir auf einige Stammspielerin verzichten mussten. Jedoch hat unsere Mannschaft alles versucht, um das Unmögliche möglich zu machen. Leider ist uns das nicht gelungen; jedoch Hut ab vor meinem Team welches bis zum Schluss alles versucht hat, um ein Tor zu erzielen. Auch hat meine Mannschaft sich nie aufgegeben. Diese Moral, diese Mentalität findet man nur ganz selten: wenn man von dieser schweren Lage ausging und man ein Spiel spielen muss, wo man weiß, das man schon 0-2 hinten liegt. Defensiv haben wir das ganze gut geregelt bekommen, bekamen dann aber leider vor der Pause ein gut herausgespieltes Gegentor. Trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit weiter versucht nach vorne zu spielen und waren fußballerisch zeitweise auch besser. In dieser Phase hatten wir einige gute Ballpassagen und dadurch auch zwei gute, sehr gute Torchancen. Differdingen hat dann in der 2. Halbzeit noch ein zweites Tor geschossen, was ebenfalls sehr gut herausgespielt war. Somit haben Sie das Spiel dann auch verdient gewonnen, nichts desto trotz werden wir nach der Winterpause wieder voll angreifen und versuchen maximal Punkte zu sammeln.

Liga 2