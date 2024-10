"Daheim nachlegen" heißt das Motto für den FC 08 Villingen II

Der FC 08 Villingen II hat in der Oberliga am Sonntag, 14 Uhr, gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen Heimrecht. Die Gäste kassierten am vergangenen Wochenende eine 1:3-Heimniederlage gegen Mannheim. Die Villinger-Reserve vermochte nach neun Niederlagen in Folge einen 2:0-Sieg bei Calcio Leinfelden-Echterdingen zu landen, ist aber mit neun Zählern weiter Letzter. Die Schwarz-Weißen wollen nun im Heimspiel nachlegen. Nullacht-Coach Daniel Miletic sagte vor dem Heimspiel am Sonntag: „Der Sieg hat uns sehr gutgetan. Wir wollen dranbleiben uns weiter verbessern. Mit Bietigheim-Bissingen treffen wir aber auf einen sehr, sehr starken Gegner. Die haben erfahrene Spieler in ihren Reihen. Wer möglicherweise von der ersten Mannschaft bei uns aufläuft, entscheidet sich kurzfristig.“