Sprung in die Kreisklasse: Das wollen Adrian Natzeder (l.) und Stefan Sieber (hier im Heimspiel gegen Schongau) mit der SG Lechsee in dieser Saison schaffen. – Foto: Halmel

„Dafür muss alles passen“: Die SG Lechsee möchte den Aufstieg angreifen Die SGL hat es selbst in der Hand Verlinkte Inhalte Meisterrunde A-Klasse SG Lechsee

Noch im Vorjahr mussten sie sich in der Aufstiegsrelegation im Elfmeterschießen geschlagen geben. Nun besteht die Chance auf einen zweiten Anlauf.

Prem/Lechbruck – Sehr bitter endete im vergangenen Jahr die Saison für die SG Lechsee. Nach starker Hin- und Rückrunde erreichte die Spielgemeinschaft aus Lechbruck und Prem in der Meisterrunde der A-Klasse Platz. Das bedeutete die Teilnahme an der Relegation: In den Entscheidungsspielen scheiterte die SG denkbar unglücklich am SV Kinsau. Beide Partien endeten 0:0. Im Elfmeterschießen musste sich Lechsee mit 5:6 geschlagen geben. Die Aufstiegsträume waren geplatzt, der Durchmarsch von der B-Klasse in die Kreisklasse gescheitert. Auch in dieser Saison läuft es für die Spielgemeinschaft wieder hervorragend. In der Hinrunde dominierte das Team von Christian Schuster die Konkurrenz nach Belieben, es gewann alle 14 Partien. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten TSV Schongau betrug satte 19 Punkte. „In die Aufstiegsrunde sind wir souverän eingezogen. Jetzt sind aber nur noch sehr gute Mannschaften dabei und wir haben große Konkurrenz“, berichtet Coach Schuster.

Es war klar, dass es nicht weiterhin Siege wie am Fließband geben würde. Zum Auftakt der Meisterrunde C ließ die SG Lechsee mit einem Unentschieden gegen SV Erpfting und einer Niederlage gegen SG SV Stoffen/Lengenfeld wichtige Punkte im Kampf um den Titel liegen. „Anfangs ist es für uns nicht optimal verlaufen, vielleicht ist das nach der überragenden Hinrunde auch eine Kopfsache“, mutmaßt Schuster. Danach folgten jedoch drei Siege in Serie – allesamt ohne Gegentreffer. Zwei Duelle in zehn Tagen