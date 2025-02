Dämpfer im Topspiel für den FC Bayern II bei Comeback von Abwehrtalent Tarek Buchmann

München – Das neue Jahr hat für die Bayern Amateure gleich mit einem herben Dämpfer begonnen. Der Zweite der Regionalliga Bayern verlor das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer 1. FC Schweinfurt mit 1:2 (0:2). Im Nachholspiel des 13. Spieltages zeigte die Mannschaft von FCB -Trainer Holger Seitz nicht ihren besten Fußball und biss sich in dem Spiel vor 1800 Zuschauern im Grünwalder Stadion ausgerechnet an der eigenen Leihgabe Lukas Schneller die Zähne aus.

Das an Schweinfurt für die laufende Saison ausgeliehene Torwart-Talent, das seit der Jugend knapp zwölf Jahre bei den Bayern verbrachte, parierte mehrere Male stark. „Ich habe nach dem Sieg gemischte Gefühle gehabt. Ich kann es gar nicht so richtig genießen“, so der gebürtige Münchner.

Für die kleinen Bayern war das Spiel vor allem in der ersten Hälfte ungenießbar. Beim ersten Gegentreffer zum 0:1 per Kopfball von Michael Dellinger nach einer Flanke (14.) sah insbesondere der linke Flügel der Hausherren nicht gut aus. Und beim 0:2 patzte auch noch Torwart Benjamin Ballis und ließ den Ball bei einem zentral geschossenen Schuss auf den Boden fallen, den Joshua Endres nur noch zum 0:2 ins leere Tor befördern musste (44.). Da half es wenig, dass die Heimelf in der zweiten Hälfte besser spielte und noch das 1:2 per Foulelfmeter von Emirhan Demircan erzielte (76.).

„Wenn man verloren hat, kann man nicht zufrieden sein“, so Seitz. Beim ordentlichen Comeback von Innenverteidiger Tarek Buchmann nach langer Verletzungszeit vermisste man für das vorentscheidende Spitzenspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga noch mehr Unterstützung aus den Reihen des Profikaders. Spieler wie Gabriel Vidovic oder aber Anthony Pavlesic wurden im Top-Spiel nicht eingesetzt. „Entscheidungen werden im Sinne der individuellen Entwicklungen getroffen“, äußerte sich Seitz diplomatisch. (Robert M. Frank)