Allgemeines
– Foto: Murke Thomas

dachbleche24-Landespokal: Sechs Underdogs jubeln am Sonnabend

dachbleche24-Landespokal +++ Viermal geht es in die Verlängerung, zweimal bis ins Elfmeterschießen

Landespokal Sachsen-A
Ammendorf
Lok Stendal
Fortuna MD
Dessau 05

Überraschungen waren in der ersten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals am Sonnabend inklusive. In sechs der 21 Begegnungen des Tages jubelte am Ende das unterklassige Team über das Weiterkommen.

Zwei Klassen Unterschied zum Trotz setzte sich der Burger BC gegen den SV Fortuna Magdeburg durch. Mit Denis Neumann führte ausgerechnet ein Ex-Fortune den Landesklasse-Vertreter zum 5:2-Erfolg über den Verbandsligisten. Ebenfalls mit 5:2 überraschte der Dessauer SV 97 die Landesliga-Elf des TSV Blau-Weiß Brehna - nach Blitz-Führung in der ersten Minute.

VfL Halle 96 gewinnt Stadtderby in der Verlängerung

Mit dem SV Allemannia Jessen, dem SV Plötzkau und Sportring Mücheln sicherten sich zudem drei weitere Landesklasse-Vertreter den Einzug in die nächste Runde - jeweils gegen Landesligisten. Die Jessener siegten dank zweier später Treffer von Florian Peinl (87.) und Michel Wedmann (90.+1) mit 3:2 gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst. Neuzugang Amon van Linthout führte die Plötzkauer per Dreierpack zum 3:2 über den SV Edelweiß Arnstedt. Und in Mücheln wurde Paul Sell in der Verlängerung der Matchwinner zum 2:1-Sieg über den FSV Bennstedt.

Wie in Mücheln war auch im Stadion der Waggonbauer nach 90 Minuten noch kein Sieger gefunden. In der Verlängerung allerdings sicherte sich Oberligist VfL Halle 96 im Stadtderby beim BSV Halle-Ammendorf den 2:1-Erfolg. Dagegen musste in Ilsenburg und in Friedersdorf jeweils die Entscheidung vom Punkt her. Im Elfmeterschießen setzten sich dabei jeweils die Gäste vom SV Irxleben (9:8 beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg) und von der LSG Lieskau (7:5 beim SV Friedersdorf) durch.

SSV 80 Gardelegen macht es zweistellig in Magdeburg

Im Gegensatz zu den Elfmeter-Krimis machten es einige Favoriten am Sonnabend sehr deutlich. Der Verbandsliga-Absteiger SSV 80 Gardelegen fegte mit 10:2 über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (Landesklasse 2) hinweg, der Oberliga-Absteiger SV Blau-Weiß Zorbau siegte mit 7:0 bei Blau-Weiß Brachstedt (Landesliga Süd) und Verbandsligist FSV Barleben sorgte mit dem 5:0-Erfolg beim TuS Schwarz-Weiß Bismark (Landesliga Nord) für klare Verhältnisse.

Zwei andere Favoriten taten sich derweil trotz zweier Klassen Unterschied schwer. Oberliga-Aufsteiger 1. FC Lok Stendal siegte nach 0:1-Rückstand am Ende mit 4:2 beim Landesligisten Oscherslebener SC, Verbandsliga-Aufsteiger SV Eintracht Emseloh mühte sich zum 3:2-Erfolg beim Landesklasse-Vertreter TSV Großkorbetha. Am Ende aber lösten sie ihre Aufgaben - und schon am Montag werden sie erfahren, wie die nächste Landespokal-Aufgabe lautet.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Heute, 12:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
5
2

Heute, 14:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
2
10
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
8
n.E.
9
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
0
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
2
n.V.
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
5
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
5
n.E.
7

Heute, 14:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
0
4

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
n.V.
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
2
0
Abpfiff

16.8.2025, 17:00 Uhr
Kevin GehringAutor