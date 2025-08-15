FSA terminiert die Auslosung der zweiten Landespokal-Runde

Am Wochenende geht im dachbleche24-Landespokal die erste Hauptrunde über die Bühne. Die Auslosung der zweiten Runde geschieht unmittelbar danach. Wie der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitag bekanntgab, werden schon am Montagabend die neuen Paarungen gezogen.

Am Montagabend um 18 Uhr findet in Magdeburg die Ziehung statt. Mit Dennis Mast fungiert dann ein ehemaliger Zweitliga-Profi und Ex-Hallenser als Losfee. Passenderweise steigt dann auch Titelverteidiger Hallescher FC in den Wettbewerb ein.

Wie in den vergangenen Jahren üblich wird die Auslosung live aus dem Studio auf dem YouTube-Kanal des Fußball-Landesverbandes übertragen. Zunächst aber werden am Wochenende die Tickets für die nächste Runde vergeben.