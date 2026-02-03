Dabrowski soll kriselnden Drittligisten vor Abstieg bewahren

Christoph Dabrowski wird neuer Cheftrainer bei Erzgebirge Aue. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor drei Tagen hat sich der FC Erzgebirge Aue von Jens Härtel getrennt, nun steht der Nachfolger fest. Christoph Dabrowski soll den kriselnden Drittligisten vor dem Abstieg bewahren. Mit 22 Punkten steht Aue in der Tabelle aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. der 47-Jährige hat nun noch 16 Spiele Zeit, dieses Ziel zu erreichen.

Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Tagen heftig, auch der Name Dabrowksi war immer wieder zu vernehmen. Nun ist es offiziell: Der 47-Jährige wurde am Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz als neuer Cheftrainer der Auer vorgestellt. In die Wege geleitet hat die Verpflichtung Aues Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat. Schon bei Hannover 96 haben die beiden jahrelang zusammen gearbeitet, ehe beide im Sommer 2022 entlassen wurden. Dabrowski heuerte in der Folge bei Rot-Weiss Essen an, ehe dort nach zweieinhalb Jahren im Dezember 2024 Schluss war.

"Ich freue mich hier zu sein und in einer schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen jetzt alles Kräfte zu bündeln, um den Verein in der Liga zu halten", sagt Dabrowski bei seiner Vorstellung. Tarnat ergänzt: "Christoph Dabrowski hat sich nach unserer Anfrage noch am Sonnabend ins Auto gesetzt und ist nach Aue gekommen. Er sprüht vor Tatendrang, die aktuelle Tabellensituation betrachtet er als Herausforderung und nicht als Abschreckung. Natürlich war es bei unserer Entscheidungsfindung hilfreich, dass ich ihn aus eigenem Erleben kenne. Sowohl als Mitspieler als auch als Trainer in Hannover während meiner Zeit bei 96." Bei nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer ist es sicherlich kein Himmelfahrtskommando, Trotzdem kommt es darauf an, das Ruder rasch herumzureißen und die benötigten Zähler für den Klassenerhalt einzufahren.