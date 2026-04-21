 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Da waren's nur noch 9: Teams ohne Niederlage am Mittelrhein

Stand vom 21. April 2026: Überblick zu den ungeschlagenen Mannschaften der Region

von red · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser
Der VfL Vichttal II stürmt unaufhaltsam der Bezirksliga entgegen!
Der VfL Vichttal II stürmt unaufhaltsam der Bezirksliga entgegen! – Foto: Michael Schneiders

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Kreisliga A Köln
Kreisliga B1 Köln
Kreisliga B2 Köln
Kreisliga C1 Köln
Kreisliga C3 Köln

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch wenige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Auch in den überregionalen Frauen-Ligen gibt es noch drei unbezwungene Teams. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.

ℹ️ Es fehlt ein Team oder hast Du eine Anregung? Dann schreibe eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net.

Überregional

kein Team ohne Niederlage

Aachen

Kreisliga A Aachen
VfL Vichttal II

Berg

Kreisliga C5 Berg
VfL Gummersbach

Bonn

Kreisliga C1 Bonn
VTA Bonn

Düren

kein Team ohne Niederlage

Euskirchen

kein Team ohne Niederlage

Heinsberg

Kreisliga A Heinsberg
FC Dynamo Erkelenz

Kreisliga C2 Heinsberg
VfR Granterath

Kreisliga D1 Heinsberg
Sportfreunde Uevekoven III

Kreisliga D2 Heinsberg
Adler Effeld II

Kreisliga D3 Heinsberg
SV Scherpenseel-Grotenrath II

Köln

kein Team ohne Niederlage

Rhein-Erft

kein Team ohne Niederlage

Sieg

Kreisliga C7 Sieg
SV Leuscheid II

Frauen

Frauen-Mittelrheinliga
DJK Südwest

Frauen-Bezirksliga Staffel 1
Deutz 05 II

Frauen-Bezirksliga Staffel 3
SC Selfkant