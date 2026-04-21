Da waren's nur noch 9: Teams ohne Niederlage am Mittelrhein

Der VfL Vichttal II stürmt unaufhaltsam der Bezirksliga entgegen! – Foto: Michael Schneiders

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch wenige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Auch in den überregionalen Frauen-Ligen gibt es noch drei unbezwungene Teams. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.