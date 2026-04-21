Da waren's nur noch 9: Teams ohne Niederlage am Mittelrhein

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch wenige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Auch in den überregionalen Frauen-Ligen gibt es noch drei unbezwungene Teams. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.
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kein Team ohne Niederlage
Kreisliga A Aachen
VfL Vichttal II
Kreisliga C5 Berg
VfL Gummersbach
Kreisliga C1 Bonn
VTA Bonn
kein Team ohne Niederlage
kein Team ohne Niederlage
Kreisliga A Heinsberg
FC Dynamo Erkelenz
Kreisliga C2 Heinsberg
VfR Granterath
Kreisliga D1 Heinsberg
Sportfreunde Uevekoven III
Kreisliga D2 Heinsberg
Adler Effeld II
Kreisliga D3 Heinsberg
SV Scherpenseel-Grotenrath II
kein Team ohne Niederlage
kein Team ohne Niederlage
Kreisliga C7 Sieg
SV Leuscheid II
Frauen-Mittelrheinliga
DJK Südwest
Frauen-Bezirksliga Staffel 1
Deutz 05 II
Frauen-Bezirksliga Staffel 3
SC Selfkant