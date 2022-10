Da Silva nicht mehr Trainer des TSV Langenau TSV Langenau und Trainerteam da Silva und Brachmann gehen getrennte Wege

Der letztjährige Pokalsieger und Tabellendritte der Bezirksliga Donau-Iller TSV Langenau und Trainer Rafael da Silva gehen ab sofort getrennte Wege. Nach der 7:1-Niederlage am Sonntag gegen den SC Türkgücü Ulm stellten die Trainer Rafael da Silva und Co-Trainer Patryk Brachmann ihre Ämter zur Verfügung. Die Entscheidung fiel den beiden sichtlich schwer, doch sie kamen zum Entschluss, dass ein neuer Impuls gesetzt werden muss, so der TSV auf Ihrer Facebookseite.

Das Trainerteam übernahm 2019 das sportliche Kommando bei den Grün-Weißen und waren mit dem Pokalsieg sowie Platz 3 durchaus erfolgreich. Mit dem Königstransfer von Florian Krebs zu Beginn der neuen Saison hat sich der TSV sicherlich mehr erhofft.

Mit zehn Punkten aus den ersten sieben Spielen und einem enormen Rückstand auf die Tabellenspitze hat der Verein jetzt gehandelt. Bei den nächsten Spielen gegen den SV Offenhausen (am Mittwoch) und am Sonntag bei Landesligaabsteiger TSV Neu-Ulm wird die vakante Stelle interimsmäßig besetzt. Danach will der TSV Langenau einen Nachfolger präsentieren.