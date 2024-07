„Da muss man sich erstmal finden“: Vorbereitung der Erdinger Teams in vollem Gange

Ein großes Kaliber war der Vizemeister der Bezirksliga Niederbayern West und Fast-Aufsteiger in die Landesliga. „Die erste Halbzeit waren wir noch auf Augenhöhe und sind durch einen direkt verwandelten Freistoß in Rückstand geraten“, blickt SV-Trainer Josef Heilmeier zurück. Torschütze war der letztjährige Kreisklassen-Torschützenkönig Philipp Siegl. Heilmeier: „In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Ergolding schon besser im Saft steht, da haben sie uns ordentlich hergespielt.“ FCE-Bezirksliga-Toptorjäger Rocco Schmidleitner traf innerhalb von 25 Minuten fünfmal, Tobias Bruckmeier beendete den Torreigen.

Im Vergleich zum Ergolding-Spiel war es gegen die Regionalliga-Reserve aus der Kreisliga Inn/Salzach eher umgekehrt. „Da haben wir das Spiel gemacht, aber zu viele Möglichkeiten vergeben. Wir haben ein bisschen Ladehemmung“, gibt Trainer Heilmeier zu und attestiert dem Gegner „eine enorme Qualität in der Chancenverwertung“. Wie am Donnerstag wurde beim SVW zur Pause sechsmal gewechselt – Buchbach hatte nur drei Mann zum Einwechseln dabei. „Besser jetzt so, letzte Saison haben wir in der Vorbereitung Tore am Fließband geschossen und in der Liga lief’s zunächst nicht nach Wunsch“, zeigt sich Heilmeier gelassen.